США отменят запрет на работу американских компаний с Huawei

10:28

Министерство торговли США объявило об отмене ограничений на сотрудничество американских компаний с китайской Huawei, пишет "Интерфакс".

Правда отмена запрета коснется исключительно сотрудничества с Huawei в области разработки системы связи 5G. "Мы пересмотрим свои запреты для американских компаний, ведущих бизнес с Huawei, чтобы позволить им работать вместе над установлением стандартов для сетей следующего поколения 5G", - заявили в ведомстве.

Huawei оказались под запретом в США в 2019 году. По утверждению американских чиновников, китайская корпорация работает в интресах своего правительства, а использование другими странами технологий Huawei открывает КНР доступ к государственным секретам, угрожая тем самым национальной безопасности.