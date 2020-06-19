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Латвия и Эстония обвинили Путина в оправдании «советской агрессии»

23:26 19.06.2020
© KM.RU, Стоп-кадр видео
Стоп-кадр видео

Министерства иностранных дел Латвии и Эстонии раскритиковали статью президента России Владимира Путина в журнале The National Interest о причинах начала Второй мировой войны. Оба ведомства считают, что глава российского государства исказил исторические факты.

«Иллюзорная автономия балтийских стран в условиях советской оккупации была только прикрытием преступной политики советского режима, которую определяло руководство советского государства и коммунистической партии в Москве. Хотя президент В. Путин высказывает поддержку решению съезда народных депутатов, который 24 декабря 1989 года осудил секретный протокол к пакту Молотова — Риббентропа, в целом агрессивная внешняя политика Советского Союза оправдывается», — цитирует заявление МИД Латвии РБК.

В министерстве также считают, что балтийские страны были «оккупированы и аннексированы» противоправно, а СССР нарушил установленные в международных договорах обязательства и «совершил акт агрессии».

В свою очередь министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал публикацию The National Interest «ложным историческим нарративом», передает ERR. «Он [Владимир Путин] отдельно говорит и о балтийских странах, ссылаясь на то, что страны Балтии присоединились к Советскому Союзу на основании договора и с согласия избранных народных представителей и это соответствовало международному и внутригосударственному праву того времени. Эти утверждения ложные от начала и до конца, и я их осуждаю», — заявил Рейнсалу.

Статья, о которой идет речь, была опубликована накануне в журнале The National Interest. В ней президент называет в качестве главных факторов, которые предопределили начало войны, государственный эгоизм, трусость, удовлетворение набирающего силу агрессора и нежелание политических элит искать компромисс. По его словам, так или иначе все ведущие мировые государства несут ответственность за начало войны.

Темы: История Второй мировой войны
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Комментарии читателей
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20.06.2020, 06:40
Гость: Публикуйте Кейтеля.

А че,запрещают опубликовать план маршала Кейтеля по
Прибалдике? Даны,конечно,продолжат тявкать и тогда,но публика ж не состоит из таких слабоумных только
20.06.2020, 06:25
Гость: Гжегож Бженчишчикевич из Хжоншчижевошчице

Гастарбайтеры приблуды попутали лёгкие с фаберже.
СССР разгромил и добивал соучастников, компаньонов и партнеров фашисткой армии в приблудии.
Эти помощнички как и разгромленные фашисты должны заплатить контрибуцию как проигравшее государство в пользу государства-победителя, за всё то что они натворили на территории СССР.
20.06.2020, 06:15
Гость: Влад 33 - дану

Ты уже выучил природоведение?
Ты задолбал писать чушь!
Тебе не ведомо что на самом деле было ( присоединение или акт агрессии), как обстояли на самом деле дела в Прибалтике в девяностые.. как сходились Интер-фронт и народный , как летели в людей телефонные будки, как полицейские стояли между двух потоков .. , как пьянь латышская , литовская или эстонская - разливали «для своих» горячительное, чтобы те вновь буянили с представителями ВСЕХ национальностей, как 4 милиционера (! Четыре!) взяли вечером МВД в Риге ( стрельба неслась до окраин!)..как..
- Не поймёшь ты мальчик, ничего не поймёшь, как и то, что Проплаченные выступления ( наезд!) имел место быть!
Теперь эти шавки пробуют ( и тебе убогому) доказать - «какие они крутые» были.., как обманом и дискриминацией Не коренного населения продолжают заниматься и сейчас..!
Лучше- учи природоведение! Не лезь в то, в чём ничего не понимаешь!..((
- «Догоняешь» теперь?!
Ээээх... - баран, он и в Африке- баран!...(((
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