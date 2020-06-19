Латвия и Эстония обвинили Путина в оправдании «советской агрессии»

23:26

Министерства иностранных дел Латвии и Эстонии раскритиковали статью президента России Владимира Путина в журнале The National Interest о причинах начала Второй мировой войны. Оба ведомства считают, что глава российского государства исказил исторические факты.

«Иллюзорная автономия балтийских стран в условиях советской оккупации была только прикрытием преступной политики советского режима, которую определяло руководство советского государства и коммунистической партии в Москве. Хотя президент В. Путин высказывает поддержку решению съезда народных депутатов, который 24 декабря 1989 года осудил секретный протокол к пакту Молотова — Риббентропа, в целом агрессивная внешняя политика Советского Союза оправдывается», — цитирует заявление МИД Латвии РБК.

В министерстве также считают, что балтийские страны были «оккупированы и аннексированы» противоправно, а СССР нарушил установленные в международных договорах обязательства и «совершил акт агрессии».

В свою очередь министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал публикацию The National Interest «ложным историческим нарративом», передает ERR. «Он [Владимир Путин] отдельно говорит и о балтийских странах, ссылаясь на то, что страны Балтии присоединились к Советскому Союзу на основании договора и с согласия избранных народных представителей и это соответствовало международному и внутригосударственному праву того времени. Эти утверждения ложные от начала и до конца, и я их осуждаю», — заявил Рейнсалу.

Статья, о которой идет речь, была опубликована накануне в журнале The National Interest. В ней президент называет в качестве главных факторов, которые предопределили начало войны, государственный эгоизм, трусость, удовлетворение набирающего силу агрессора и нежелание политических элит искать компромисс. По его словам, так или иначе все ведущие мировые государства несут ответственность за начало войны.