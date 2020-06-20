]]>
]]>
Главная В мире Новости

Лукашенко пояснил слова о том, почему женщина не может быть президентом

21:17 20.06.2020
Фото с сайта wikimedia.org

Александр Лукашенко на открытии мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки, реагируя на реплику со словами поддержки от одной из женщин, сказал: «Что я ваш, это я знаю точно. Меня пытаются сейчас с женщинами столкнуть. Помните, я однажды сказал, что в Беларуси пока женщина не может быть президентом. Ряд причин назвал, но выхватили из контекста Конституцию».

«Что я имел в виду: что у нас Конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага. Это я имел в виду, а не потому, что я не уважаю женщин», цитирует белорусского лидера издание tut.by.

«Если бы не было женщин, я бы не был президентом», — подчеркнул Лукашенко. Он добавил, что не получится противопоставить его женщинам.

29 мая во время посещения Минского тракторного завода Александр Лукашенко эмоционально высказался о претендентах на президентское кресло и заявил, что «Конституция в стране не под женщину». 

Темы: Выборы в мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.06.2020, 00:07
Гость: gvozd

почему хреновый?
в "тирании" белорусии режим намного более демократичный и свобод больше чем в ес.
и про баб все верно он сказал - нельзя их к госуправлению подпускать. все профукают как меркель в германии..
21.06.2020, 00:03
Гость: Алексей

Батько молодец. Логично и феминисток заткнул и опозицию. Которая у него вялая такая и так. Это не оголделые укропы. Но так и нужно в политике поворачивать все против врагов их же вежливыми улыбками.

Конечно женщина не должна занимать мужские посты как и мы не можем быть суповарами и стирать одежду. В США это сделали из белых парней в больших городах - подкоблучников. Коих сами же их женщины не уважают. Каких-то негров пацанов армия останавливала.
Зачем такое нужно?

И конечно женщины в Белоруссии за него и мужики ибо он себя как мужик и ведёт. Вот простой советский председатель колхоза который не продался и не сдал интересы своей страны, как который был до него.

Как не крути, но в моём понимании батька один достойный уважения постсоветский лидер сегодня.
20.06.2020, 23:05
Гость: Сергей

Ты у нас не просто Беларус, а белорус подкованный - грантами и токенами.
Все комментарии (7)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации