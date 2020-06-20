Лукашенко пояснил слова о том, почему женщина не может быть президентом

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Александр Лукашенко на открытии мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки, реагируя на реплику со словами поддержки от одной из женщин, сказал: «Что я ваш, это я знаю точно. Меня пытаются сейчас с женщинами столкнуть. Помните, я однажды сказал, что в Беларуси пока женщина не может быть президентом. Ряд причин назвал, но выхватили из контекста Конституцию».

«Что я имел в виду: что у нас Конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага. Это я имел в виду, а не потому, что я не уважаю женщин», цитирует белорусского лидера издание tut.by.

«Если бы не было женщин, я бы не был президентом», — подчеркнул Лукашенко. Он добавил, что не получится противопоставить его женщинам.

29 мая во время посещения Минского тракторного завода Александр Лукашенко эмоционально высказался о претендентах на президентское кресло и заявил, что «Конституция в стране не под женщину».