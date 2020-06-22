Безумная Америка: Конгресс США обсуждает идею выплат репараций неграм за их страдания во времена рабства

Афроамериканцам надо молиться на колено офицера полиции Шовэна на шее Флойда: ему когда-нибудь чёрные поставят памятник

Фото с сайта antifashist.com

Ищите в себе кусочек негра, подымите семейные архивы: нет ли там у вас капельки крови чернокожего раба или рабыни, завезённых в Россию. Если найдёте, то на вас может посыпаться долларовый дождик. Движение «Жизнь чёрных имеет значение», взорвавшее США массовыми протестами, подходит к своему логическому концу: в Конгрессе США началось обсуждение вопроса о выплатах неграм за их страдания во времена рабовладения.

«Мы помогли построить эту нацию. Мы построили Капитолий Соединённых Штатов. Мы построили Белый Дом. Мы сделали хлопковых богатеев, а они вкладывали свои деньги в экономику Соединённых Штатов», — заявила в интервью на минувшей неделе конгрессмен от штата Техас Шейла Джексон Ли.

Именно эта чернокожая дама является автором резолюции Палаты представителей по изучению возможности «репараций» потомкам рабов в США. Правнучка рабыни, она поняла, что для чёрных пришёл их звёздный час. Пора волну протестов монетизировать и заставить белых поработать на чёрных. И она без оглядки на здравый смысл оседлала тему «репараций» и публично обосновывает необходимость обложить фактически всех белых своеобразным налогом ради выплат чёрным.

«Нам никогда не платили, никогда не давали страховых выплат, мы ни разу не получили компенсации за более чем 200 лет жизни и работы в неволе. И мы продолжаем жить с пятном рабства сегодня», — плачется конгрессменша.

Свои требования Шейла Ли обосновывает тем, что пандемия, экономический коллапс и массовые протесты по поводу жестокости полиции, — все эти явления усугубили и без того тяжёлую жизнь афроамериканцев. И пришло время звонкой монетой компенсировать все их страдания. Логика интересная: а где всё это время были белые? На Луне и не страдали от пандемии, бардака и вандализма чёрных?

Афроамериканцам надо молиться на колено офицера полиции Шовэна на шее Флойда: ему когда-нибудь чёрные поставят памятник, если им удастся заставить белых раскошелиться на миллиардные «репарации» за рабское пошлое. Но надо торопиться, пока не спала волна поддержки движения «Жизнь чёрных имеет значение» среди белого населения. Пока белые не поняли, что к ним нагло лезут в кошелёк.

«Посмотрите на протесты. Посмотрите на протестующих», — сказал Шейла Ли. «Мы завоёвываем сердца и умы американского народа. Вот почему я думаю, что сейчас время для "репараций"», — радуется политик. Обо всём этом она заявила на слушаниях в Конгрессе США о компенсациях для потомков рабов в комитете по судебным делам Палаты представителей.

И вот уже поднятое Шейлой Ли знамя «репараций» находит всё больше сторонников среди политиков США. Уже в нескольких штатах созданы рабочие группы для разработки предложений о компенсациях. Идея зажгла массы. И всё больше кандидатов в Конгресс США от Нью-Йорка до Колорадо и Техаса заявляют о своей поддержке выплат потомкам рабов. А в начале этого месяца в церкви AME в Делавэре проснувшийся Джо Байден, кандидат в президенты от Демократической партии, поддержал идею возмещения звонкой монетой страданий родственников дяди Тома.

Байден попался в расставленную ловушку. Демократы всё это время относились со скепсисом к идее компенсации страдания за рабство. Ещё в 1989 году член Палаты представителей чернокожий Джон Конайерс (умер в 2019 году) впервые представил законопроект об изучении выплат за рабство. Демократ из Мичигана до своей смерти каждый год пытался продвинуть идею о компенсациях, но так и не дождался поддержки со стороны руководства его партии. Даже Барак Обама был против идеи выплат, так как «репарации» разделили бы Америку.

Но Шейлу Ли это не смущает: она вновь представила законопроект Конайерса в Конгрессе США. А там не только «репарации», но ещё и публичные извинения белых за рабское прошлое чёрных. В своей работе по пропаганде идеи компенсаций чернокожим Шейла Ли опирается на книгу Уильяма Дарити, экономиста из Университета Дьюка. Он в своей работе «Путь к равенству: репарации для чернокожих американцев в XXI веке», утверждает, что различия в уровне благосостояния между белыми и чёрными американцами являются «самым мощным индикатором» проявления расовой несправедливости в Америке.

По его словам, чернокожие американцы владеют одной десятой богатства белых американцев. Только 41% чернокожих семей имеют свои дома по сравнению с более чем 70% белых семей. А выпускники колледжей темнокожего населения имеют более низкий уровень обеспечения жильём, чем белые ученики старших классов. Даррити пишет, что цель пакета репараций должна заключаться в том, чтобы ликвидировать разрыв в уровне благосостояния. А лучший способ сделать это — прямые выплаты чернокожим американцам. На это, по его оценке, понадобится до 2 трлн долларов.

Карты открыты, идея вброшена в массы. И начинается новое брожение: чернокожие политики зубами уже вцепились в тему «репараций». Ещё бы: одеть финансовую удавку на американскую экономику, а самим курить бамбук — предел мечтаний многих афроамериканцев. Это вам не высадка на Луну. Отныне жители США разделены национальными идеями. У чернокожих — это добиться им выплат компенсации за страдания их предков в рабстве, а у белых — всячески отбиваться от этой безумной идеи.

Согласно опросу Гэллапа, проведённому в 2002 году, 81% американцев выступили против репараций, тогда как только 14% поддержали эту идею. Но ситуация меняется: в 2019 году Гэллап обнаружил, что 29% американцев согласились с тем, что правительство должно вознаградить потомков рабов. Выросла и поддержка этой идеи среди белых американцев — с 6% до 16%. И Шейла Ли надеется, что волна солидарности с движением «Жизнь чёрных имеет значение» увеличит поддержку идеи выплат среди американцев.