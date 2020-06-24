Трамп пригрозил посадить Болтона в тюрьму

11:39

Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывший советник Джон Болтон должен быть арестован, а его денежные средства должны быть конфискованы. Об этом Трамп написал в своем микроблоге в Twitter.

По мнению Трампа, Болтон должен понести наказание за разглашение секретной информации с целью получения прибыли. Он также отметил, что пожалел о том моменте, когда простил Болтона.

Ранее Трамп заявлял, что книга Болтона «Комната, где это произошло» - личное мнение экс-советника, добавив, что считает Болтона глупым.

В свою очередь Болтон заявил, что он под присягой готов подтвердить свои слова о том, что Дональд Трамп просил лидера КНР Си Цзиньпина помочь ему переизбраться. Он добавил, что это также могут подтвердить все, кто присутствовал на встрече двух лидеров.

Джон Болтон, бывший советник президента по нацбезопасности, был уволен из американской администрации в сентябре 2019 года — тогда Трамп заявил, что он и многие члены его команды не согласны со многими предложениями политика.