]]>
]]>
Главная В мире Новости

Шредер назвал санкции по «Северному потоку-2» атакой на экономику Европы

11:21 1.07.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org

Экс-канцлер ФРГ, глава совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил, что готовящиеся американские санкции против «Северного потока – 2» - это сознательное расторжение трансатлантического партнерства. Об этом пишет Handelsblatt.

Сегодня политик выступит на открытых слушаниях комитета по экономике и энергетике Бундестага, сообщает газета. Издание цитирует выдержки из будущего заявления Шредера. Заседание будет посвящено энергетическому суверенитету Германии и Европы в целом, на нем в том числе будет обсуждаться будущее «Северного потока-2».

Согласно заявлению бывшего канцлера, законопроект по санкциям, который сейчас обсуждается в Конгрессе США, является «широко распространенным, неоправданным нападением на европейскую экономику и недопустимым вмешательством в суверенитет Евросоюза и энергетическую безопасность в Западной Европе».

Он добавил, что финансовые последствия от американских санкций были бы крайне серьезными, под угрозой оказались бы инвестиции в европейскую инфраструктуру в размере 12 миллиардов евро. Помимо этого, потребители в странах Европы столкнулись бы с дополнительными издержками в размере 4 миллиардов евро ежегодно.

На этой недел группа американских сенаторов предложила включить дополнительные санкции в отношении «Северного потока-2» в оборонный бюджет США на 2020/21 финансовый год, который начнется 1 октября.

Темы: Германия, Строительство и эксплуатация газопроводов и нефтепроводов, Экономические санкции и эмбарго
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.07.2020, 15:50
Гость: Мамба

Америка считает, что если она защищает от негодяев, плюющих на международное право, то подзащитные не должны помогать негодяям обогащаться, даже если придётся отказаться от какой-то призрачной выгоды, которая очень таки может выйти боком.
01.07.2020, 14:46
Гость: Иван Иваныч

Экс-политик может получать зарплату где пожелает. Он снял полномочия. А вот действует он в интересах Германии, так как именно Германия вложила в СП 9 млрд долларов. Германии нужен СП-2, так как транзит через полусумасшедшую украину ни кого не может устраивать.
01.07.2020, 14:14
Гость: у дяди Сэма не забалуешь

Вот пусть европейцы прочувствуют американскую демократическую оккупацию.Трамп Европу в бараний рог крутит:требует увеличения выплат на оборону,толкает свой дорогой газ вместо дешевого российского,пугает санкциями и вообще лишает европейские страны всякой самостоятельности.
Все комментарии (11)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации