Шредер назвал санкции по «Северному потоку-2» атакой на экономику Европы

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Экс-канцлер ФРГ, глава совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил, что готовящиеся американские санкции против «Северного потока – 2» - это сознательное расторжение трансатлантического партнерства. Об этом пишет Handelsblatt.

Сегодня политик выступит на открытых слушаниях комитета по экономике и энергетике Бундестага, сообщает газета. Издание цитирует выдержки из будущего заявления Шредера. Заседание будет посвящено энергетическому суверенитету Германии и Европы в целом, на нем в том числе будет обсуждаться будущее «Северного потока-2».

Согласно заявлению бывшего канцлера, законопроект по санкциям, который сейчас обсуждается в Конгрессе США, является «широко распространенным, неоправданным нападением на европейскую экономику и недопустимым вмешательством в суверенитет Евросоюза и энергетическую безопасность в Западной Европе».

Он добавил, что финансовые последствия от американских санкций были бы крайне серьезными, под угрозой оказались бы инвестиции в европейскую инфраструктуру в размере 12 миллиардов евро. Помимо этого, потребители в странах Европы столкнулись бы с дополнительными издержками в размере 4 миллиардов евро ежегодно.

На этой недел группа американских сенаторов предложила включить дополнительные санкции в отношении «Северного потока-2» в оборонный бюджет США на 2020/21 финансовый год, который начнется 1 октября.