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Лукашенко заявил о зависти россиян и украинцев к белорусам

09:35 3.07.2020
Стоп-кадр из видео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что граждане России и Украины завидуют белорусам, которые живут «в безопасной и спокойной стране». Об этом белорусский лидер сказал, выступая с речью на торжественном собрании, посвященном Дню независимости Белоруссии.

«Главное, мы избежали войн, живем в безопасной, спокойной стране, где каждый, кто имеет малыша, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным. Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы», — приводит его слова РБК.

Лукашенко напомнил, что скоро в Белоруссии пройдут президентские выборы. Однако, по его словам, граждане будут определяться не столько с главой государства, сколько с будущим страны. «Я уже наработался, я уже наелся этой президентской доли», — отметил он.

Глава государства заметил, что он решил участвовать в выборах не потому, что держится за кресло президента, «уцепившись в него посиневшими пальцами», а потому, что свои лучшие годы отдал строительству страны. «Мы с вами прожили вместе четверть века, как умели, строили нашу Беларусь, как умели, создавали», — сказал Лукашенко. По его мнению, среди старшего и среднего поколений основная масса людей «правильно оценивают ситуацию в стране».

Темы: Белоруссия, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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03.07.2020, 15:54
Гость: привет гарему

А ничего Трамп что концлагерь открыл и там людей содержит или уже закрыл,одумался? Не тянет Батько на царя.
03.07.2020, 15:43
Гость: из киева

Почему "воевала"? Воюет и сегодня. С вашей страной и вами, россиянами. Войны - они же разные бывают, ну, у нас - вот такая, как есть, другой, Слава Богу, Россия против Украины себе позволить не может. Вам же лупануть по Киеву Искандерами или рвануть танковыми клиньями через границу некомильфо, не поймут-с.
03.07.2020, 15:08
Гость: Врёшь, паскуда!

В Беларуси много русских. Я - один из них. А в Америку меня танком не затянешь. Про Америку (я в ней бывал) я полностью согласен с И. Ильфом и Е. Петровым: "Что можно сказать об Америке, которая одновременно ужасает, восхищает, вызывает жалость и дает примеры, достойные подражания, о стране богатой, нищей, талантливой и бездарной?
Мы можем сказать честно, положа руку на сердце: эту страну интересно
наблюдать, но жить в ней не хочется".

Само собой, такие, как ты, и ужом, и на коленках туда полезут. Но за 85 лет после Ильфа и Петрова она стала намного хуже.
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