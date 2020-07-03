Лукашенко заявил о зависти россиян и украинцев к белорусам

09:35

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что граждане России и Украины завидуют белорусам, которые живут «в безопасной и спокойной стране». Об этом белорусский лидер сказал, выступая с речью на торжественном собрании, посвященном Дню независимости Белоруссии.

«Главное, мы избежали войн, живем в безопасной, спокойной стране, где каждый, кто имеет малыша, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным. Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы», — приводит его слова РБК.

Лукашенко напомнил, что скоро в Белоруссии пройдут президентские выборы. Однако, по его словам, граждане будут определяться не столько с главой государства, сколько с будущим страны. «Я уже наработался, я уже наелся этой президентской доли», — отметил он.

Глава государства заметил, что он решил участвовать в выборах не потому, что держится за кресло президента, «уцепившись в него посиневшими пальцами», а потому, что свои лучшие годы отдал строительству страны. «Мы с вами прожили вместе четверть века, как умели, строили нашу Беларусь, как умели, создавали», — сказал Лукашенко. По его мнению, среди старшего и среднего поколений основная масса людей «правильно оценивают ситуацию в стране».