Лукашенко сменил главу разведки Генштаба ВС Белоруссии

22:56

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в руководстве Вооруженных Сил.

Генерал-майор Павел Тихонов освобожден от должности начальника главного разведывательного управления - заместителя начальника Генерального штаба - и зачислен в распоряжение министра обороны, сообщает агентство БЕЛТА. На его должность назначен начальник управления территориальной обороны - заместитель начальника Генерального штаба генерал-майор Руслан Косыгин.

4 июня Лукашенко назначил новый состав правительства страны, напоминает RT. Новым премьер-министром стал Роман Головченко, который ранее занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.