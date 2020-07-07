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Лукашенко сменил главу разведки Генштаба ВС Белоруссии

22:56 7.07.2020
Стоп-кадр из видео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в руководстве Вооруженных Сил. 

Генерал-майор Павел Тихонов освобожден от должности начальника главного разведывательного управления - заместителя начальника Генерального штаба - и зачислен в распоряжение министра обороны, сообщает агентство БЕЛТА. На его должность назначен начальник управления территориальной обороны - заместитель начальника Генерального штаба генерал-майор Руслан Косыгин. 

4 июня Лукашенко назначил новый состав правительства страны, напоминает RT. Новым премьер-министром стал Роман Головченко, который ранее занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.

Темы: Белоруссия, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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08.07.2020, 08:56
Гость: Правильно, Бацька!

Всех кремлевских агентов- к ногтю!
08.07.2020, 02:59
Гость: Шило

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