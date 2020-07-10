Нидерланды подадут иск к России в ЕСПЧ из-за сбитого MH17

17:34

Правительство Нидерландов сообщило, что подаст в Европейский суд по правам человека иск против России в связи с крушением в Донбассе малайзийского Boeing рейса MH17. В письме правительства в парламент сказано, что Нидерланды подают иск в ЕСПЧ, чтобы добиться справедливости для жертв крушения, пишет «Коммерсант».

«Правительство Нидерландов приняло решение вызвать Россию в ЕСПЧ в связи с ее ролью в крушении MH17»,— сказано в сообщении на сайте правительства. Власти сообщили, что передадут ЕСПЧ имеющуюся у них информацию и поддержат иски, которые подадут в суд родственники погибших.

В правительстве отметили, что приоритетом для них остается достижение справедливости в отношении 298 жертв крушения. «Делая этот шаг сегодня — передавая дело в ЕСПЧ и, таким образом, поддерживая заявления родственников — мы приближаемся к этой цели»,— сказал министр иностранных дел Стеф Блок. В сообщении сказано, что власти Нидерландов придают большое значение продолжению переговоров с Россией, чтобы найти решение о компенсации «огромных страданий и ущерба» после трагедии.

Boeing 777 Malaysia Airlines рейса МН17 был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На борту были 298 человек, все они погибли. Слушания в суде Нидерландов возобновились в июне. 3 июля суд не поддержал позицию прокуратуры, которая отказалась расследовать альтернативные версии крушения самолета.