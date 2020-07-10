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Нидерланды подадут иск к России в ЕСПЧ из-за сбитого MH17

17:34 10.07.2020
Крушение малайзийского Boeing-777. Стоп-кадр из видео в YouTube

Правительство Нидерландов сообщило, что подаст в Европейский суд по правам человека иск против России в связи с крушением в Донбассе малайзийского Boeing рейса MH17. В письме правительства в парламент сказано, что Нидерланды подают иск в ЕСПЧ, чтобы добиться справедливости для жертв крушения, пишет «Коммерсант».

«Правительство Нидерландов приняло решение вызвать Россию в ЕСПЧ в связи с ее ролью в крушении MH17»,— сказано в сообщении на сайте правительства. Власти сообщили, что передадут ЕСПЧ имеющуюся у них информацию и поддержат иски, которые подадут в суд родственники погибших.

В правительстве отметили, что приоритетом для них остается достижение справедливости в отношении 298 жертв крушения. «Делая этот шаг сегодня — передавая дело в ЕСПЧ и, таким образом, поддерживая заявления родственников — мы приближаемся к этой цели»,— сказал министр иностранных дел Стеф Блок. В сообщении сказано, что власти Нидерландов придают большое значение продолжению переговоров с Россией, чтобы найти решение о компенсации «огромных страданий и ущерба» после трагедии.

Boeing 777 Malaysia Airlines рейса МН17 был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На борту были 298 человек, все они погибли. Слушания в суде Нидерландов возобновились в июне. 3 июля суд не поддержал позицию прокуратуры, которая отказалась расследовать альтернативные версии крушения самолета.

Темы: Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком
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Комментарии читателей
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10.07.2020, 22:46
Гость: ONE

в связи с принятием поправок в Конституцию РФ.все ЕСПЧ и прочие пособники "западных голосов" идут лесом.
10.07.2020, 22:44
Гость: иноземец

Не будучи фанатом ни кремля, ни...тем не менее вновь повторю то, что говорил 6 лет назад. Дело бесперспективное, если иметь в виду попытки каким-то чином перевести стрелки на государство РФ.Преступление и его состав: субъект установлен? Нет, есть активные поиски оного, но без всякого результата. А это - коллективный субъект. Субъективная строна - вина. В данном случае - прямой умысел, мотив и цель. Что установлено? Ничего. Объективная сторона. Тут, вроде бы, ясно. Но нет орудия совершения деяния. Есть "пленки" с каким-то макетом, на основе которого утверждается, что это БУК(почему то один, а не ЗРК) из 53, что ли бригады не помню, сух.войск, или каких( при нас в СССР - это средство пво сух.войск. Ну, с объектом понятно. Весь трындеж наталкивает на мысль о стремлении принудить комп. органы РФ признать ответственность за сбитие. Типа, как с "пленками" "Секретного протокола" к Пакту 1939 г. Политическая или какая целесообразность борьбы с "коммунизмом" - признаем, каемся(черт знает, за что). Катынь - ой-ой-ой - признаем, каемся. Ну, и здесь то же самое. Пока ничего не установлено. Кроме одного: воздушное пространство не было закрыто гос-вом, осуществляющим территориальный суверенитет во время ведения относительно активных боевых действий. Второе: борты такого класса сбивались и ПЗРК, поэтому ссылки на то, что никто, дескать, не предполагал, что Москва передаст террористам Буки, да еще, якобы, с расчетом, что,мол, не позаволило закрыть возд.простр-во - не проходят.
10.07.2020, 22:42
Гость: Старческому маразму..

Уже на дворе 21 век и бабы снова не нарожают, а это то что спасало Россию ранее. Теперь идет уже вымирание населения и нет таких людских ресурсов, чтобы трупами врага забросать.
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