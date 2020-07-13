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В Азербайджане заявили об ударе по опорному пункту армянских военных

09:43 13.07.2020
Точечный удар по опроному пункту Армении
Фото Минобороны Азербайджана

Азербайджанские военные нанесли удар по армянскому опорному пункту, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что обстановка на границе остается напряженной. 

"Точным огнем наших подразделений в ночных боях с применением артиллерии, минометов и танков были уничтожены опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильная техника и живая сила противника", — заявили в ведомстве.

С утра понедельника Азербайджан возобновил артиллерийский обстрел армянских позиций. Глава Минобороны Армении предписал личному составу быть сдержанным.

Между Ереваном и Баку существует конфликт вокруг статуса Нагорного Карабаха, который в феврале 1988 года объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

Азербайджан утратил контроль над автономией и семью прилегающими к ней районами в ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах. 

Новое обострение началось в воскресенье на границе Товузского района Азербайджана с Тавушской областью Армении. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. По информации Баку, погибли трое азербайджанских военных, армяне тоже понесли потери.

При этом Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По данным Еревана, Азербайджан понес потери, а Армения — нет.

Темы: Азербайджан, Армения, Конфликт в Нагорном Карабахе
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Комментарии читателей
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13.07.2020, 13:05
Гость: Все равно все все узнают

Послушать армян, они никогда потерь не несут. Наверное сразу обнуляются.
13.07.2020, 12:51
Гость: алварез

Так русские уже воевали на стороне армении в 90-х силами дислоцированных там российских частей.А вот азеры к тому времени выгнали все российские части. А так бы русские воевали с русскими.
13.07.2020, 12:41
Гость: @@

Со времени Карабаха население Азербайджана увеличилось в 1,5 раза. Теперь это 3:1 по сравнению с Арменией. Так что воевать за Карабах придется русским.
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