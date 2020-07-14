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В Сирии обстреляли российско-турецкий конвой

14:33 14.07.2020
Стоп-кадр из видео

Атака на совместный российско-турецкий конвой в сирийской провинции Идлиб попала на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

На кадрах видны военные автомобили на дороге, рядом с которой происходит взрыв. По данным канала, на пути следования колонны было приведено в действие самодельное взрывное устройство.

Нападение прокомментировали в Центре по примирению сторон: согласно его сообщению, фугас сработал несвоевременно, и благодаря этому патруль избежал серьезных потерь. Известно о трех раненых военных с российской стороны, сообщает "Рамблер".

Темы: Сирия, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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14.07.2020, 20:49
Гость: Сергей

Неточно стреляют.
14.07.2020, 18:52
Гость: порто-франко

Сложная игра. Причём не ясно кто у кого в роли полицаев. А Св. София аукнется, что туркам, что пособникам.
14.07.2020, 15:37
Гость: Оттудова

Угу, обстреляли из фугаса. Кто рожает эти жертвы образования? И, самое главное, кто их потом принимает на работу в СМИ?
Все комментарии (7)
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