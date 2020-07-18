Российские военные заблокировали бронемашины США в Сирии

18:46

В сети появилось видео, на котором запечатлена очередная встреча российского военного патруля с американскими военнослужащими на территории Сирийской Арабской Республики.

Несколько американских автомобилей, включая бронемашины класса MRAP, двигались по грунтовой дороге, преследуя российский патруль. Затем осуществили выезд на асфальт. В этом момент их настигли военнослужащие российской военной полиции, которых и пытались преследовать американцы, описывает произошедшее "Военное обозрение". Слышны переговоры российских военных.

Американские бронемашины оказались заблокированы. В блокировании был задействован и БТР российского патруля.

Далее на кадрах демонстрируется ведение разговора российского офицера с американским. Американец пытается выяснить, на каком основании россияне заблокировали их колонну. Российский военнослужащий говорит о том, что "это территория Сирийской Арабской Республики, где российские Вооружённые силы находятся по приглашению (президента) Башара Асада".

Офицер ВС РФ – американцу: На каком основании здесь находитесь вы?

Далее наш военнослужащий, обращаясь к переводчику, говорит о том, чтобы американский офицер "передал своему генералу, что русские убедительно попросили их больше не преследовать".

Американцы в очередной раз попытались сорвать российское патрулирование, которое осуществляется на основании ранее достигнутых договорённостей, в том числе и с Анкарой.