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Российские военные заблокировали бронемашины США в Сирии

18:46 18.07.2020
Стоп-кадр из видео

В сети появилось видео, на котором запечатлена очередная встреча российского военного патруля с американскими военнослужащими на территории Сирийской Арабской Республики.

Несколько американских автомобилей, включая бронемашины класса MRAP, двигались по грунтовой дороге, преследуя российский патруль. Затем осуществили выезд на асфальт. В этом момент их настигли военнослужащие российской военной полиции, которых и пытались преследовать американцы, описывает произошедшее "Военное обозрение". Слышны переговоры российских военных.

Американские бронемашины оказались заблокированы. В блокировании был задействован и БТР российского патруля.

Далее на кадрах демонстрируется ведение разговора российского офицера с американским. Американец пытается выяснить, на каком основании россияне заблокировали их колонну. Российский военнослужащий говорит о том, что "это территория Сирийской Арабской Республики, где российские Вооружённые силы находятся по приглашению (президента) Башара Асада".

Офицер ВС РФ – американцу: На каком основании здесь находитесь вы?

Далее наш военнослужащий, обращаясь к переводчику, говорит о том, чтобы американский офицер "передал своему генералу, что русские убедительно попросили их больше не преследовать".

Американцы в очередной раз попытались сорвать российское патрулирование, которое осуществляется на основании ранее достигнутых договорённостей, в том числе и с Анкарой.

Темы: Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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19.07.2020, 00:05
Гость: преследуя российский патруль

Чё-то непонятно. Сначала американские военные "преследуя российский патруль"(а патруль от них удирал?), за тем российская полиция их догнала, заблокировала. Они по кругу друг за другом ездили? Что-то в статье этой не так. Хотя концовка, вроде, позитивная.
18.07.2020, 23:53
Гость: чинделе

Ув. пассив! зачем отбирать интернет у офицеров? Киселёвсоловьёвпесковзахарова и иже с ними- это телевизор! Интернет предлагает больше. Вы поэтому хотите его отобрать? Дальше Вас понять сложно, ясно только, что заранее виноватых Вы уже назначили. А того, ради котрого стараются вышеупомянытые товарисчи, вы как виновника, не рассматриваете?
18.07.2020, 23:06
Гость: К демосу

Хватит молоть чепуху. Где надо там и будут русские войска, а Асад наш парень. Умный и смелый. Тебе бы против всех да столько лет.
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