Угонщик отпустил заложника в Полтаве и скрылся в лесу

17:02

Житель Полтавы Роман Срипник, который взял в заложники полицейского, отпустил его, а сам скрылся в лесу Решетиловского района Полтавской области. Об этом сообщает РИА Новости.

23 июля правоохранители пытались задержать мужчину за угон машины, однако мужчина достал гранату и стал угрожать взрывом. Затем преступник захватил сотрудника правоохранительных органов и удерживал его, пока стражи порядка не обменяли последнего на полковника полиции Виталия Шияна. Силовики также предоставили мужчине автомобиль, на которой он двигался в направлении Киева.

В настоящее время злоумышленника разыскивает полиция, все автомобили на трассе в сторону Миргорода досматриваются. Освобожденный заложник не пострадал.

По информации СМИ, ранее Роман Скрипник уже был судим за кражу и изготовление/приобретение наркотиков, а также девять раз мужчину привлекали к административной ответственности.