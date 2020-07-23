]]>
]]>
Главная В мире Новости

Угонщик отпустил заложника в Полтаве и скрылся в лесу

17:02 23.07.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Житель Полтавы Роман Срипник, который взял в заложники полицейского, отпустил его, а сам скрылся в лесу Решетиловского района Полтавской области. Об этом сообщает РИА Новости.

23 июля правоохранители пытались задержать мужчину за угон машины, однако мужчина достал гранату и стал угрожать взрывом. Затем преступник захватил сотрудника правоохранительных органов и удерживал его, пока стражи порядка не обменяли последнего на полковника полиции Виталия Шияна. Силовики также предоставили мужчине автомобиль, на которой он двигался в направлении Киева. 

В настоящее время злоумышленника разыскивает полиция, все автомобили на трассе в сторону Миргорода досматриваются. Освобожденный заложник не пострадал.

По информации СМИ, ранее Роман Скрипник уже был судим за кражу и изготовление/приобретение наркотиков, а также девять раз мужчину привлекали к административной ответственности.

Темы: Украина, Ситуация на Украине
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.07.2020, 22:44
Гость: личный опыт

Яка держава, такой и террорист.
23.07.2020, 21:24
Гость: ?

А говорили,что лес в Украине весь выпилили?
23.07.2020, 19:29
Гость: Я знаю, что будет дальше

Пойдет по лесам через Сумскую область в Россию, в надежде получить награду.
Все комментарии (5)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации