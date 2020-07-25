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Израиль нанес удар по объектам на юге Сирии

11:07 25.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

В израильской армии заявили, что атаковали цели на юге Сирии. Военные утверждают, что ранее Дамаск выпустил снаряды в направлении Голанских высот.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала несколько объектов, включая наблюдательные пункты сирийской армии и системы сбора разведывательных данных, расположенные на базах, сообщает РИА Новости.

Минобороны САР подтвердило, что вертолеты ВВС Израиля атаковали сирийские позиции в провинции Кунейтра на Голанских высотах. По данным сирийских силовиков, ранены двое военнослужащих.

В пятницу днем на границе двух стран прогремели взрывы. Израильская сторона отмечала, что гражданское здание и автомобиль были повреждены, "вероятно, осколками".

ЦАХАЛ регулярно атакует объекты в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. 

Темы: Израиль, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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25.07.2020, 16:38
Гость: Ну, уважаемый,

ответьте честно - вам и в голову не приходит, что вы смешиваете "свой или ваш народ" с грязью так, что никакому русофобу не удастся? Так сравнить со стадом баранов - это надо уметь. Что характерно - бараны этот бред воспринимают с согласием, так что элемент правды есть.
25.07.2020, 16:34
Гость: Радуга

Для:Рабиновича,у которого псевдоним позаимствовали.
"Россию-это не затрагивает,а в своём бардаке израильтяне и сирийцы пусть сами разбираются" Вы действительно так думаете? По-принципу,моя хата с краю,ничего не знаю. На самом деле,политика-это очень сложная область и если где-то,что-то происходит,то это отразится на всех странах тем или иным способом. Спрятать голову в песок не получится. Что касается Израиля,то эта страна нагло пытается отжать часть территории Сирии,заручившись согласием США. Отсюда и все вранье на Сирию,как раньше на Ирак,на Иран,Югославию и далее по списку. Идет передел территории по всему Миру.... Удачи Вам!
25.07.2020, 16:21
Гость: Естественно

В ответ на обстрелы израильтяне уничтожают то, что считают нужным. Что тут странного? А дальше у вас чушь какая то, акт, не акт..
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