Израиль нанес удар по объектам на юге Сирии

11:07

В израильской армии заявили, что атаковали цели на юге Сирии. Военные утверждают, что ранее Дамаск выпустил снаряды в направлении Голанских высот.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала несколько объектов, включая наблюдательные пункты сирийской армии и системы сбора разведывательных данных, расположенные на базах, сообщает РИА Новости.

Минобороны САР подтвердило, что вертолеты ВВС Израиля атаковали сирийские позиции в провинции Кунейтра на Голанских высотах. По данным сирийских силовиков, ранены двое военнослужащих.

В пятницу днем на границе двух стран прогремели взрывы. Израильская сторона отмечала, что гражданское здание и автомобиль были повреждены, "вероятно, осколками".

ЦАХАЛ регулярно атакует объекты в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов.