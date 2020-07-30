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Евросоюз ввел санкции против четверых хакеров ГРУ России

19:26 30.07.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская

Евросоюз ввел персональные санкции против четверых сотрудников российской разведки. Их подозревают в причастности к кибератаке на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), говорится в официальном журнале ЕС.

Так, под ограничения попали сотрудники ГРУ Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников, которых ранее причисляли к операциям в Нидерландах, США, Бразилии, Швейцарии и Малайзии. Кроме того, ЕС наложил санкции на структуру ГРУ — Главный центр специальных технологий Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ.

В сообщении указывается, что вышеназванные лица устраивали кибератаки с использованием вирусов WannaCry и NotPetya, которые были направлены на «подрыв целостности» Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Среди прочего, четверо россиян, которые названы в публикации сотрудниками ГРУ, пытались взломать сеть Wi-Fi ОЗХО. Как отмечается,  в случае успеха кибератака могла помешать безопасности сети и расследованию, которое проводила ОЗХО. Но попытку взлома обнаружила и пресекла служба военной разведки и безопасности Нидерландов. 

Отметим, что режим киберсанкций Евросоюза вступил в силу в мае 2019 года и до сих пор не применялся.

Темы: Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей, Экономические санкции и эмбарго, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.07.2020, 21:56
Гость: У них что,

на лбу было вытатуировано, что они - "хацкеры ГРУ"?
30.07.2020, 21:39
Гость: На пенсию

Пускай отдыхают в Крыму. Пока.
30.07.2020, 19:51
Гость: Они же

на работе.
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