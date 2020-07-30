В Минске на митинг в поддержку Тихановской пришли более 34 тыс. человек

22:30

В парке «Дружба народов» в Минске проходит акция в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской. По данным правозащитного центра «Весна», на митинг пришли более 34 тыс. человек. Акция проходит при усиленных мерах безопасности.

Светлана Тихановская — единственный кандидат от оппозиции, зарегистрированный на выборы президента Белоруссии, напоминает «Коммерсант».

В зоне проведения митинга наблюдаются проблемы со связью и интернетом. Ранее кандидат в президенты Андрей Дмитриев рассказал журналистам, что власти Белоруссии заявляли кандидатам о возможности ограничения интернета в стране при необходимости, если увидят прямую угрозу безопасности страны.

Ранее Министерство внутренних дел Белоруссии предупредило об усиленных мерах безопасности на митинге и о том, что всех пришедших будут снимать на камеры. Рядом с парком, где проходит акция, находятся несколько десятков автозаков, автобусов с сотрудниками ОМОНа и сотрудниками милиции. Все участники митинга проходят через контрольные пункты.