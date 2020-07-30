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В Минске на митинг в поддержку Тихановской пришли более 34 тыс. человек

22:30 30.07.2020
Фото: телеграм-канал правозащитного центра «Весна»

В парке «Дружба народов» в Минске проходит акция в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской. По данным правозащитного центра «Весна», на митинг пришли более 34 тыс. человек. Акция проходит при усиленных мерах безопасности.

Светлана Тихановская — единственный кандидат от оппозиции, зарегистрированный на выборы президента Белоруссии, напоминает «Коммерсант»

В зоне проведения митинга наблюдаются проблемы со связью и интернетом. Ранее кандидат в президенты Андрей Дмитриев рассказал журналистам, что власти Белоруссии заявляли кандидатам о возможности ограничения интернета в стране при необходимости, если увидят прямую угрозу безопасности страны.

Ранее Министерство внутренних дел Белоруссии предупредило об усиленных мерах безопасности на митинге и о том, что всех пришедших будут снимать на камеры. Рядом с парком, где проходит акция, находятся несколько десятков автозаков, автобусов с сотрудниками ОМОНа и сотрудниками милиции. Все участники митинга проходят через контрольные пункты.

Темы: Выборы в мире, Белоруссия, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии
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Комментарии читателей
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31.07.2020, 10:07
Гость: Евсей

Пригодна и даже очень. Какая цель? Напакостить России, развалить экономику и прочее подобное. Очень пригодна. А там, где не очень госдеп пришлет советников-начальников и все будет путем. На Украине же клоун управляет успешно в пользу США. И эта будет.
31.07.2020, 09:56
Гость: Иван

И зачем эти 34 придурка припёрлись?! Попросите у Бати заломить цены: на ЖКХ, попросите его запустить еврейских банкиров и олигархов из РФ, увеличить цену на поставку "реверсного" газа из Европы, покупать геномодефицированную бульбу из ЕС, урезать пенси, отменить бесплатное лечение и образование и сделать платным и на это всё брать кабальные кредиты в МВФ и бесконечно расплачиваться за них, занятся вырубкой леса кругляка, приватизировать всю производственную промышленность, отправить в Польшу высококвалифицированные кадры рабочих и инженеров подмывать польских старушек, узаконить простииуцию и гейпарады, запретить Русский язык, закупать непортящиеся конфеты "Рошен" из братской Украины, Хатынь переименовать в борцов за незалежность им.гаупмана Шухевича, запретить Советскую символику, отменить 9 Мая и Георгиевскую леночку, напрудить легион рабочих из Средней Азии, Вьетконга и негроафриканцев из Сомали, игиловцев из Ближнего Востока, сектантов Свидетелей Иеговых и Сёко Асахары, разместить ограниченный военный контингент НАТО для защиты от России...... и если Батька эти требования не выполнит, то тогда "майданте" за квалифицированного, внешеуправляемого КВНщика умеющего играть без рук на пианино! И вам позавидует всё прогессивное человечество!
31.07.2020, 09:42
Гость: XeX

Давай я тебе про Польшу расскажу. Беларусь 20 лет живет под разными экономическими и политическими санкциями Запада и не может, например, продавать свои трактора и комбайны в ЕС, потому что так не хотят немецкие производители тракторов и комбайнов. Польские фермеры сколько раз говорили при личном разговоре: взял бы белорусский трактор (в три раза дешевле чем Клаас), а на сэкономленные деньги купил бы то-то и то-то, но низзя - политика, никакой экономики. Польша своей с/х техники вообще не производит. Ее машиностроение угробили - живет она только с дотаций ЕС и недорогой рабочей силы для скручивания западноевропейских агрегатов отверткой. В Польше средняя зарплата около 4500 злотых - 1020 евро, но никак не 1500. Ее назначили по разнарядке, чтобы для других лохов в ВостЕвропе создать ощущение витрины капитализма. А в реальности после налогов и ЗУСов народ на руки получает 2500-3000 зл., не больше. Но при этом в Польше полностью уничтожена система здравоохранения - очередь на самую простую операцию - несколько лет. В стране катастрофически не хватает врачей и медсестр - зарплаты у них смешные. Большинство польских гос. больниц - банкроты с долгом в несколько миллионов зл. В РБ в несколько раз дешевле транспорт и коммунальные услуги по сравнению с Польшей. До сих пор прекрасное здравоохранение. Короче, если взять другие аспекты, а не формальную зарплату, то народ в РБ живет не хуже чем в Польше, а может и лучше.
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