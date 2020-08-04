Лукашенко заявил о боязни России потерять Белоруссию

15:43

Выступая с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, Александр Лукашенко заявил о «безальтернативной роли сильного государства в жизни нации».

По его словам, сейчас в мире очень много различных военных конфликтов, а Белоруссия стала «донором безопасности».

Говоря о внешней политике, белорусский лидер отметил, что Белоруссия сегодня находится на геополитическом разломе. Живущая своим умом, она оказалась единственным спокойным звеном в центре Евразии. «Поэтому сегодня наразрыв, - констатировал Лукашенко. - И Россия боится нас потерять: ведь кроме нас у нее не осталось по-настоящему близких союзников. И Запад в последнее время стал проявлять к нам все более предметный интерес. Да и Китай всерьез рассчитывает на стабильность своего друга. Наш ответ всем известен: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику».

Также Лукашенко подчеркнул, что «Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Беларуси или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на "партнерские". Напрасно», - заявил белорусский лидер.