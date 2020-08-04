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Лукашенко заявил о боязни России потерять Белоруссию

15:43 4.08.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube

Выступая с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, Александр Лукашенко заявил о «безальтернативной роли сильного государства в жизни нации».

По его словам, сейчас в мире очень много различных военных конфликтов, а Белоруссия стала «донором безопасности».

Говоря о внешней политике, белорусский лидер отметил, что Белоруссия сегодня находится на геополитическом разломе. Живущая своим умом, она оказалась единственным спокойным звеном в центре Евразии. «Поэтому сегодня наразрыв, - констатировал Лукашенко. - И Россия боится нас потерять: ведь кроме нас у нее не осталось по-настоящему близких союзников. И Запад в последнее время стал проявлять к нам все более предметный интерес. Да и Китай всерьез рассчитывает на стабильность своего друга. Наш ответ всем известен: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику».

Также Лукашенко подчеркнул, что «Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Беларуси или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на "партнерские". Напрасно», - заявил белорусский лидер.

Темы: Белоруссия, Отношения России и Белоруссии, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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04.08.2020, 19:33
Гость: ЦаЦа

Поведение Белоруссии навеяло старую флотскую поговорку: "куда матроса не целуй всюду жопа".
04.08.2020, 19:14
Гость: Александр1

Лукашенко обижен что Россия поменяла "братские" отношения на "партнерские"т.е. "братские" отношения это когда берешь взаймы и не отдаешь,а партнерские это когда с тебя требуют отдавать долги.
04.08.2020, 18:57
Гость: личный опыт

У идиота по определению не может быть пудовых кулаков. Одна только их видимость.
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