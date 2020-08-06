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Лукашенко уверен, что Путин не останется президентом до 2036 года

20:33 6.08.2020
Фото из соцсети

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что, по его мнению, коллега Владимир Путин не останется президентом до 2036 года. Лукашенко уверен, что российский лидер найдет себе преемника.

«Никогда Путин не будет президентом до 2036 года. Я вам стопроцентно гарантирую, все зависит от обстановки, а она видите, какая, и лучше не будет. Естественно, все будут валить на Путина, на Лукашенко, на Гордона. <...>. Путин не будет держаться посиневшими руками за власть, он найдет вариант того, чтобы к власти пришли люди или человек, которые продолжат тот путь развития России, который существует сейчас».

Александр Лукашенко назвал Путина своим старшим братом. «Я считаю Владимира Владимировича своим старшим братом. Искренне считаю своим братом старшим, но не в том плане, что ты старший, а мы тут вот никакие младшие, ты, действительно, и по возрасту и по весу старший брат. Старший брат должен младшего поддерживать».

Кроме того, белорусский лидер заявил, что у него есть определенная напряженность в отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным, но от него нельзя устать.
«У нас есть определенное напряжение, потому что мы оба - сильные личности, извините за нескромность. Что-то у Путина есть от чего не устаешь, можно от Ангелы Меркель устать, вот это волчица». 

Темы: Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Отношения России и Белоруссии, Александр Лукашенко, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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07.08.2020, 00:34
Гость: Батька жил, Батька жив, Батька будет жить

Какой там вопрос? Хитрож Гордон, сотрудничая со спецслужбами Украины, у пролетчика интервью брать не станет. Никого в стране нет кроме него. Все какие-то фантики. Олигархов нет, их никто не поддерживает.
07.08.2020, 00:30
Гость: замечание вскользь

Сталина не надо было травить: кенты не представляют груз ответственности, который лег на его плечи, не знают, сколько инфарктов перенес. Так что остается удивляться, как он прожил столько лет. Наверно, генетика поспособствовала.
07.08.2020, 00:27
Гость: замечание вскользь

Да еще неизвестно, доживет ли. В 2036 г. ВВП - 84 года. В России и СССР главы государств столько не жили. Поэтому лучше уйти. Кравчук в Украине ушел - наслаждается жизнью, поучает всех подряд и чувствует себя чудесно.Мяса кушает от пуза, злословят, а желудок переваривает. Кучма тоже, а не дай Бог остался бы на третий срок в 2004 г.? Да, отдал бы Богу душу. И Горбачеву судьба содействовала: жив, ведь, курилка!
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