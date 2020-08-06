Лукашенко уверен, что Путин не останется президентом до 2036 года

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что, по его мнению, коллега Владимир Путин не останется президентом до 2036 года. Лукашенко уверен, что российский лидер найдет себе преемника.

«Никогда Путин не будет президентом до 2036 года. Я вам стопроцентно гарантирую, все зависит от обстановки, а она видите, какая, и лучше не будет. Естественно, все будут валить на Путина, на Лукашенко, на Гордона. <...>. Путин не будет держаться посиневшими руками за власть, он найдет вариант того, чтобы к власти пришли люди или человек, которые продолжат тот путь развития России, который существует сейчас».

Александр Лукашенко назвал Путина своим старшим братом. «Я считаю Владимира Владимировича своим старшим братом. Искренне считаю своим братом старшим, но не в том плане, что ты старший, а мы тут вот никакие младшие, ты, действительно, и по возрасту и по весу старший брат. Старший брат должен младшего поддерживать».

Кроме того, белорусский лидер заявил, что у него есть определенная напряженность в отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным, но от него нельзя устать.

«У нас есть определенное напряжение, потому что мы оба - сильные личности, извините за нескромность. Что-то у Путина есть от чего не устаешь, можно от Ангелы Меркель устать, вот это волчица».