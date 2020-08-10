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Силовики в Минске применили против протестующих светошумовые гранаты

22:27 10.08.2020
Стоп-кадр из видео

Подразделения белорусских правоохранительных органов приступили вечером в понедельник к разгону нескольких тысяч протестующих, собравшихся в центре Минска. Протестующие были зажаты силовиками с двух сторон на проспекте Победителей, после чего толпа начала рассеиваться в близлежащие дворы в районе Старого города, сообщает ТАСС.

Слышны крики и взрывы светошумовых гранат. К месту событий подтянуты подразделения Внутренних войск Белоруссии. Проводятся активные задержания манифестантов, при этом силовики действуют жестко.

На всех улицах в центре города дежурят усиленные наряды милиции. Сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее факт начала задержаний протестующих подтвердили в МВД Белоруссии.

Накануне в стране прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко лидирует с 80,08% голосов. Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, набирает 10,09% голосов. После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции.

Темы: Выборы в мире, Белоруссия, Акции протеста и демонстрации в мире, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии
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