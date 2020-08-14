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Лукашенко заявил о начавшейся против страны агрессии

20:12 14.08.2020
Стоп-кадр из видео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с членами Совета безопасности, в ходе которого обсуждалась протестная ситуация, сложившаяся в республике после выборов президента 9 августа, передает агентство БелТА.

По словм главы государства, положение не является слишком катастрофическим или перенапряженным, а "заводаторами этого всего и организаторами являются люди из заграницы". 

Лукашенко обратился к родителям подростков и молодых людей с призывом обратить внимание на то, где находятся их дети, а граждан попросил "не высовываться на улицы". "Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой открытой России, Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны", - сказал глава Белоруссии.

"Скажите, а как военному человеку действовать? Мне что делать в этой ситуации? Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут? Так мы потом не стабилизируем обстановку. Поэтому надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться. И дать нам навести порядок, разобраться с теми, кто приехал сюда", - добавил Лукашенко. 

Темы: Белоруссия, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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14.08.2020, 21:23
Гость: Николай

Угроза Республике Беларусь исходит от ее западных и южных соседей. Россия единственное спасение братской республики..
14.08.2020, 21:22
Гость: Утонувший матрос

Заметили, что Батька нервничает и решили подлить масла в огонь. А надо как русский Херувим - улыбаться и все. Жив кто, умер ли - улыбаться и все.
14.08.2020, 21:10
Гость: мозаика поперла

"Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой открытой России, Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны", - сказал глава Белоруссии.///////////////
А кто границу открыл?Ась?Он не иначе как сумасшедший!
Из его "солянки" если и есть угроза,то это только из России,которой он может сдать Беларусь как стеклотару!
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