Лукашенко заявил о начавшейся против страны агрессии

20:12

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с членами Совета безопасности, в ходе которого обсуждалась протестная ситуация, сложившаяся в республике после выборов президента 9 августа, передает агентство БелТА.

По словм главы государства, положение не является слишком катастрофическим или перенапряженным, а "заводаторами этого всего и организаторами являются люди из заграницы".

Лукашенко обратился к родителям подростков и молодых людей с призывом обратить внимание на то, где находятся их дети, а граждан попросил "не высовываться на улицы". "Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой открытой России, Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны", - сказал глава Белоруссии.

"Скажите, а как военному человеку действовать? Мне что делать в этой ситуации? Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут? Так мы потом не стабилизируем обстановку. Поэтому надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться. И дать нам навести порядок, разобраться с теми, кто приехал сюда", - добавил Лукашенко.