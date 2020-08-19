Латвия не признает Тихановскую победителем выборов в Белоруссии

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Власти Латвии не могут признать Светлану Тихановскую победителем президентских выборов в Белоруссии. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич, пишет Национальная Служба Новостей со ссылкой на местные СМИ.

По словам Ринкевича, никто не знает реальных результатов выборов в Белоруссии из-за "масштабной фальсификации".

"Есть сведения, что сжигались бюллетени, и никто не может сказать, каким было реальное распределение голосов", - заявил он, добавив, что повторное голосование в Белоруссии должно проходить при участии международных наблюдателей.

Ранее депутаты Европарламента заявили, что выигравший президентские выборы Александр Лукашенко для них персона нон грата. Его переизбрание не признали Ирландия, Великобритания и Канада. Белорусская оппозиция считает результат Лукашенко в 80% сфальсифицированным и настаивает, что победила Светлана Тихановская.

Тихановская в среду, 19 августа, обратилась к европейским лидерам с просьбой не признавать результаты выборов и поддержать «пробуждение Беларуси».