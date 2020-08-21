Тихановская призвала рабочих Белоруссии продолжать забастовки

10:22

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала белорусских рабочих крупных предприятий продолжать и расширять забастовки. Соответствующее послание содержится в ее новом видеообращении, пишет РИА Новости.

Тихановская назвала работников таких предприятий, как "Беларуськалия", МТЗ, "Гродноазота" символом "новой, свободной Белоруссии".

"Будущее Белоруссии, а значит, и будущее наших детей зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности. Поэтому я прошу вас: продолжайте и расширяйте забастовки", - заявила Тихановская, назвав целью этих акций освобождение политических заключенных и проведение новых выборов.

Ранее на ряде белорусских предприятий сообщили о бастующих работниках, анонсировалась остановка производств. В свою очередь власти оценивают масштаб таких забастовок как незначительный.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов.

Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.