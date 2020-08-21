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Тихановская призвала рабочих Белоруссии продолжать забастовки

10:22 21.08.2020
Светлана Тихановская
Скриншот с YouTube

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала белорусских рабочих крупных предприятий продолжать и расширять забастовки. Соответствующее послание содержится в ее новом видеообращении, пишет РИА Новости.

Тихановская назвала работников таких предприятий, как "Беларуськалия", МТЗ, "Гродноазота" символом "новой, свободной Белоруссии".

"Будущее Белоруссии, а значит, и будущее наших детей зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности. Поэтому я прошу вас: продолжайте и расширяйте забастовки", - заявила Тихановская, назвав целью этих акций освобождение политических заключенных и проведение новых выборов. 

Ранее на ряде белорусских предприятий сообщили о бастующих работниках, анонсировалась остановка производств. В свою очередь власти оценивают масштаб таких забастовок как незначительный.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов.

Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. 

Темы: Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Ситуация в Белоруссии, Кризис в Белоруссии
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Комментарии читателей
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21.08.2020, 15:58
Гость: кадет - все вместе встаем с колен

Все, что происходит сегодня на Украине и в Белоруссии это следствие слабости самой России, котрая сама давно сбилась с национального пути развития.
............
Хабаровск всем показал, что Верховная Власть своим хамством, своей жадностью, своим цинизмом, своим лицемерием показала свое истинное лицо и отношение к стране и к народу. Мы русские получили во власти антирусское лобби космополитов и псевдо-либералов, мы получили разрушенную экономику, мы получили олигархическо-воровские кланы крипто-троцкистов, мы получили нищету нашего народа, мы получили сырьевую колонию, мы получили лже-бизнесменов, аферистов и паразитов, которые как ненасытные пиявки вцепились в тело нашего народа и высасывают все жизненные ресурсы.
21.08.2020, 15:41
Гость: Иван Иваныч

Тема умирает. Тухляк. Советую посмотреть канал блогера
« Юрий Подоляка», со всеми подробностями по ситуации с Белорусии в ютубе.
21.08.2020, 15:40
Гость: Время Ч.

Про польский унитаз - зачет, улыбнуло))
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