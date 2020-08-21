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Власти Белоруссии назначили своих представителей на предприятиях

12:34 21.08.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Кабмин Белоруссии назначил своих представителей на ряд предприятий, в том числе на «Беларуськалий» и «Гомельстекло». Такой документ появился на Национальном правовом интернет-портале в пятницу.

Таким образом, первый заместитель премьер-министра Николай Снопков назначен представителем государства в «Беларуськалий», вице-премьер Владимир Кухарев на предприятиях «Гомельстекло» и «Березастройматериалы», а вице-премьер Юрий Назаров — в Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате.

Помимо этого, заместитель премьера Игорь Петришенко будет представлять интересы государства в «АГАТ — системы управления», а вице-премьер Александр Субботин — в Белорусской национальной биотехнологической корпорации и Гродненской табачной фабрике «Неман». Представлять интересы государства в ОАО также будут руководители министерств, госкомитетов, концернов, их заместители.

В Белоруссии с 9 августа идут массовые акции протеста. Белорусы не довольны результатами президентских выборов, на которых, по официальной версии, победил Александр Лукашенко. Из-за этого многие предприятия объявили забастовку. Они требуют отставки президента и освобождения политзаключенных.

Темы: Белоруссия, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии
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Комментарии читателей
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22.08.2020, 15:28
Гость: Мичман

Кто знает структуру Советской Армии, тот всё сразу поймет. Представитель власти - это как Замполит в Советской Армии.
21.08.2020, 23:27
Гость: Док

А в РФ переселяется всё больше и больше людей со всех стран! Значит у нас всё им нравится!
21.08.2020, 22:49
Гость: Блин

"Белорусы не довольны результатами президентских выборов" - Отдельные белорусы!!! Так правильно!!!
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