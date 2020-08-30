]]>
]]>
Главная В мире Новости

В Белоруссии возбудили уголовные дела из-за угроз депутатам

10:39 30.08.2020
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела из-за угроз, поступающих депутатам. Следователи полагают, что давление оказывается из-за рубежа через координационный совет, сообщил телеканал «Беларусь 1».

Как рассказала в эфире диктор, в Белоруссии «развивается кампания по отзыву депутатов», однако она не уточнила, в чем она заключается. В это же время, сообщила ведущая, депутатов призывают отказаться от своих полномочий и угрожают им, их семьям и близким.

Давление на депутатов, считают в СК, оказывают из неких центров в Польше и Чехии через Координационный совет и через некоторые Telegram-каналы, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что угрозы поступали, в частности, депутату Осиповичского избирательного округа № 89 Светлане Шутовой. Ей предложили в трехдневный срок сдать депутатский мандат под угрозой физической расправы. Сообщение с угрозами поступило депутату в один из мессенджеров.

Темы: Белоруссия, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.08.2020, 17:17
Гость: Минск

Не одной урны сто тысячные колонны не перевернули... А тут... И сразу уголовку не выясненным лицам... Хотя большинство этих лиц провакаторы из наших органов да и рука вашего 'резерва' просматривается. Поэтому их никогда и не найдут.
30.08.2020, 14:50
Гость: николай

видите - это мир новостей.
депутат это лицо выбранное народом в определенном округе.
сейчас сообщили что ей поступили угрозы физ расправы. что конечно противозаконно.
мы не знаем, никто не сообщил, а не поступало ли ей ранее по закону в ее депутатское бюро от народа, который ее выбрал, чтобы она сняла с себя полномочия. надо знать просто по закону, как производится отзыв депутата. и что происходило ранее в этом ключе. есть процедура. ей надо следовать ВСЕМ.
30.08.2020, 14:07
Гость: Депутата

обидеть может каждый.
Все комментарии (11)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации