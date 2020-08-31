В Нацразведке США заявили, что Китай опаснее России

08:30

Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Китай представляет большую угрозу для национальной безопасности Америки, чем Россия. Об этом он заявил телеканалу Fox News.

По его словам, Россия, вне сомнений, представляет угрозу национальной безопасности США, однако, угрозы со стороны Китая являются гораздо более серьезными. Рэтклифф добавил, что те, кто утверждает обратное, просто "политизируют разведку в собственных интересах".

По его убеждению, политическая цель заключалась в том, чтобы "создать ложную картину того, будто Россия представляет большую угрозу национальной безопасности, чем Китай".

Китай же представляет собой крупнейшую угрозу господству Америки в экономике, военной области и технологиях. "Китай ведет массированную и изощренную кампанию, делая то, что не делает больше никто. Пекин угрожает нанести экономический урон американским частным предприятиям, фабрикам и занятости, если члены Конгресса не будут поддерживать прокитайский курс или не будут выступать против жесткого по отношению к Китаю курса администрации", - заявил Рэтклифф.

Ранее, в проекте американского бюджета на 2021 финансовый год, Россия и Китай были названы основными угрозами для США. На противодействие России Белый дом предложил выделить 700 миллионов долларов. Эти средства пойдут на поддержку союзников США в Европе, Евразии и Центральной Азии и на укрепление общей безопасности. Дополнительно 24 миллиона долларов планируется потратить на борьбу с «российской пропагандой и дезинформацией».