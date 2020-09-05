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Дональд Трамп прокомментировал отравление Навального

14:31 5.09.2020
Фото: realdonaldtrump / instagram

У Соединенных Штатов нет причин сомневаться в выводах правительства ФРГ о ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции. Он добавил, что США пока не ознакомились с доказательствами германского правительства, однако Вашингтон намерен «очень серьезно рассмотреть» данную ситуацию.

«Думаю, мы должны рассмотреть это очень серьезно, если это так. И думаю, мы это сделаем… Нет (причин сомневаться в выводах Германии.— ред.)... Они (Германия.— ред.) хотят что-то сделать, они хотят принять меры»,— приводит слова Трампа «Коммерсант»

Американский президент добавил, что будет «очень разозлен», если подтвердится причастность России к отравлению  Навального. На вопрос о возможных шагах США он ответил: «Никто не был более жестким в отношении России, чем я».

Алексей Навальный с 20 августа находится в коме. Ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву, лайнер с политиком экстренно сел в Омске, где он провел почти двое суток в местной клинике.

С 22 августа Алексей Навальный лечится в берлинской клинике «Шарите». Власти Германии заявили, что его пытались отравить ядом из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что не нашли ядов в анализах политика.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал информацию об отравлении  Навального фальсификацией, сославшись на перехваченный разговор. Накануне белорусские госСМИ опубликовали «разговор Берлина и Варшавы».

Темы: Дональд Трамп, Происшествия, Алексей Навальный
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Комментарии читателей
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05.09.2020, 19:51
Гость: У нормальных людей

нет причин сомневаться, что весь этот бардак со сбродом организован спецслужбами США.
05.09.2020, 19:50
Гость: Трампелино

даже в дебильные игры со своими свихнувшимися от безумных открытий союзничками - вассалами, готов играть как взрослый дядя. А все СП-2 виноват.
05.09.2020, 19:40
Гость: АлексейВ

Не принимайте серьёзно что этот актёр говорит. Он совершенно не имеет никакого веса и уважения в США, так же как типа его оппоненты демократы. Они все клоуны управляемые хозяевами денег. Наблюдая за Америкой вообще можно сказать что Билл Гейц и Джеф Безос управляют страной.
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