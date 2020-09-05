Дональд Трамп прокомментировал отравление Навального

14:31

У Соединенных Штатов нет причин сомневаться в выводах правительства ФРГ о ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции. Он добавил, что США пока не ознакомились с доказательствами германского правительства, однако Вашингтон намерен «очень серьезно рассмотреть» данную ситуацию.

«Думаю, мы должны рассмотреть это очень серьезно, если это так. И думаю, мы это сделаем… Нет (причин сомневаться в выводах Германии.— ред.)... Они (Германия.— ред.) хотят что-то сделать, они хотят принять меры»,— приводит слова Трампа «Коммерсант».

Американский президент добавил, что будет «очень разозлен», если подтвердится причастность России к отравлению Навального. На вопрос о возможных шагах США он ответил: «Никто не был более жестким в отношении России, чем я».

Алексей Навальный с 20 августа находится в коме. Ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву, лайнер с политиком экстренно сел в Омске, где он провел почти двое суток в местной клинике.

С 22 августа Алексей Навальный лечится в берлинской клинике «Шарите». Власти Германии заявили, что его пытались отравить ядом из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что не нашли ядов в анализах политика.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал информацию об отравлении Навального фальсификацией, сославшись на перехваченный разговор. Накануне белорусские госСМИ опубликовали «разговор Берлина и Варшавы».