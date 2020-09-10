США аннулировали более тысячи виз китайских студентов и аспирантов

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Власти США решили отозвать визы более чем у 1 тысячи китайских студентов и аспирантов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на американский госдепартамент.

Они, по мнению Госдепа представляют угрозу национальной безопасности США. В свою очередь, исполняющий обязанности главы министерства внутренней безопасности США Чад Вольф заявил, что Вашингтон блокирует визы для некоторых китайских студентов и аспирантов, чтобы "предотвратить кражу и иное присвоение результатов чувствительных исследований".

Еще в мае президент США Дональд Трамп ввел визовые ограничения для граждан Китая, как ответ на принятие закона о нацбезопасности Гонконга. Еще тогда данные ограничения коснулись ряда студентов.

Китай призвал США "прислушаться к разуму, уважать общественное мнение и делать больше для того, чтобы способствовать взаимному обмену и взаимопониманию между китайскими и американским народами". В КНР заявили, что несмотря на действия США планируют продолжать китайско-американские студенческие обмены.