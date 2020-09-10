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США аннулировали более тысячи виз китайских студентов и аспирантов

07:06 10.09.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Власти США решили отозвать визы более чем у 1 тысячи китайских студентов и аспирантов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на американский госдепартамент. 

Они, по мнению Госдепа представляют угрозу национальной безопасности США. В свою очередь, исполняющий обязанности главы министерства внутренней безопасности США Чад Вольф заявил, что Вашингтон блокирует визы для некоторых китайских студентов и аспирантов, чтобы "предотвратить кражу и иное присвоение результатов чувствительных исследований".

Еще в мае президент США Дональд Трамп ввел визовые ограничения для граждан Китая, как ответ на принятие закона о нацбезопасности Гонконга. Еще тогда данные ограничения коснулись ряда студентов.

Китай призвал США "прислушаться к разуму, уважать общественное мнение и делать больше для того, чтобы способствовать взаимному обмену и взаимопониманию между китайскими и американским народами". В КНР заявили, что несмотря на действия США планируют продолжать китайско-американские студенческие обмены.

Темы: Отношения США и Китая
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Комментарии читателей
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10.09.2020, 15:43
Гость: фёдор

Чтото и путное Трамп делает,а не только болаболит
10.09.2020, 14:49
Гость: Алексей

При той школьной система в США, сомневаюсь что они потянут умственно обучение в Шанхае, хотя оно будет вестись даже на их родном языке, а Китайцы потянут и на английском.
10.09.2020, 13:14
Гость: Алексей

В последние год или два, учённые Китая запатентовали больше всех новых открытий и изобретений. А ещё есть много китайских учённых работающих и в США и в Канаде и Европе. Поезд как говориться ушёл уже давно, не Ирак нужно было бомбить и другие страны, а думать о своём образовании и о своих гражданах, я о США говорю.
10.09.2020, 10:17
Гость: Поздно пить боржоми,

подготовили физиков-ядерщиков, специалистов ит и микроэлектроники. Скоро сами будут направлять студентов на обучение в Шанхай.
10.09.2020, 10:00
Гость: Ray Bloom

Китайцев пускать никуда нельзя.
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