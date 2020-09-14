Швейцария вернет Узбекистану 131 млн долларов со счетов Гульнары Каримовой

09:55

Швейцария вернет правительству Узбекистана 131 млн долларов из средств, остающихся на счетах в швейцарских банках дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой с 2012 года, пишет "Интерфакс" со ссылкой на СМИ Узбекистана.

Отмечается, что Узбекистан и Швейцария подписали соответствующее рамочное соглашение. Узбекистан получит данные финансовые средства при условии, что они будут потрачены только на улучшение условий жизни народа Узбекистана или на проекты устойчивого развития. Также Ташкент обязан наладить прозрачный мониторинг за расходованием данных финансовых средств.

Каримова была осуждена в Узбекистане в 2015 году за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. В марте текущего года суд увеличил срок тюремного заключения Каримовой до 13 лет и четырех месяцев в рамках нового уголовного дела о создании преступного сообщества, вымогательстве и хищениях.

Ущерб, причиненный государству и гражданам, в результате действий Каримовой оценивается в 1,2 трлн сумов, 1,6 млрд долларов, 26,1 млн евро. Правительство занимается вопросами возвращения в страну ее активов, размещенных в банках за пределами Узбекистана, которые оцениваются в 1,3 млрд долларов.