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Швейцария вернет Узбекистану 131 млн долларов со счетов Гульнары Каримовой

09:55 14.09.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Швейцария вернет правительству Узбекистана 131 млн долларов из средств, остающихся на счетах в швейцарских банках дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой с 2012 года, пишет "Интерфакс" со ссылкой на СМИ Узбекистана. 

Отмечается, что Узбекистан и Швейцария подписали соответствующее рамочное соглашение. Узбекистан получит данные финансовые средства при условии, что они будут потрачены только на улучшение условий жизни народа Узбекистана или на проекты устойчивого развития. Также Ташкент обязан наладить прозрачный мониторинг за расходованием данных финансовых средств. 

Каримова была осуждена в Узбекистане в 2015 году за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. В марте текущего года суд увеличил срок тюремного заключения Каримовой до 13 лет и четырех месяцев в рамках нового уголовного дела о создании преступного сообщества, вымогательстве и хищениях.

Ущерб, причиненный государству и гражданам, в результате действий Каримовой оценивается в 1,2 трлн сумов, 1,6 млрд долларов, 26,1 млн евро. Правительство занимается вопросами возвращения в страну ее активов, размещенных в банках за пределами Узбекистана, которые оцениваются в 1,3 млрд долларов. 

Темы: Узбекистан, Швейцария
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Комментарии читателей
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14.09.2020, 12:50
Гость: www

Начнём с начало. Ваши своих не осудят, чтоб были основания возвращать что то.
14.09.2020, 12:32
Гость: Петр

В Узбекистане все знают, что эти возвращенные деньги будут украдены верхушкой. Несмотря ни на какие договоры и никакие прозрачности- отчетности. Это Узбекистан!!!
14.09.2020, 11:42
Гость: Для начала

их нужно посадить вместе с паханом.
14.09.2020, 11:36
Гость: Дима

Да могли бы и не возвращать. В Узбекистане все равно верхушка все разворует. Народу ничего не достанется. Узбекистан получил миллиардные кредиты на поддержку экономики во время пандемии коронавируса. Итоги- народу не досталось ничего. Бизнесу- почти ноль поддержки, даже с Россией не сравнить. Народу- вообще ноль. Никаких пособий никому не давали. Народ выживает как может, власти на него- плевать. Продовольственная помощь- одна насмешка. Были опубликованы номера телефонов, по которым было невозможно дозвониться. Опять- таки- в России хоть мелочишку какую-то народу дали. В Узбекистане народ и мелочишку от местных воров не дождется. У них совести нет и никогда не будет. Умеют только воровать и плакаться о бедственном положении народа, который они сами же и ограбили и довели до страшной нищеты и отчаяния, и выпрашивать у всех помощь. А теперь главная забота у руководства Узбекистана- чтобы миллионы узбеков- гастарбайтеров из России домой не вернулись, потому что в разоренном узбекским ворьем Узбекистане работы для них нет и не предвидится.
14.09.2020, 11:26
Гость: Шило

А вот нашем, не вернули бы, и не вернут,ни чьих вкладов.
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