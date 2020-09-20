В центр Минска стягиваются автобусы с силовиками, БТР и спецтехника

14:13

Колонна спецтехники, военные грузовики, автобусы с бойцами ОМОНа, автозаки выдвинулись в центр Минска, где запланирован уже традиционный для воскресенья марш оппозиции. В сторону дворца Независимости — резиденции президента — направляется колонна из десяти БТР.

Подходы к площади Независимости перекрыты металлическими ограждениями, на площади дежурят сотрудники милиции и бойцы ОМОНа. Центральные улицы города пока остаются открытыми для транспорта, но уже перекрыто движение по проспекту Победителей. С 13:00 на вход и выход закрыты шесть станций минского метро, сообщает «Коммерсант».

МВД Белоруссии призвало граждан не откликаться на призывы участвовать в протестах. «Предлагаем проводить время в других местах нашего города и не подвергать себя риску»,— сообщила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

За минувшие сутки сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 430 человек на несанкционированных акциях протеста, 385 из них отпущены.