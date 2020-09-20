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В центр Минска стягиваются автобусы с силовиками, БТР и спецтехника

14:13 20.09.2020
Фото: TUT.BY

Колонна спецтехники, военные грузовики, автобусы с бойцами ОМОНа, автозаки выдвинулись в центр Минска, где запланирован уже традиционный для воскресенья марш оппозиции. В сторону дворца Независимости — резиденции президента — направляется колонна из десяти БТР.

Подходы к площади Независимости перекрыты металлическими ограждениями, на площади дежурят сотрудники милиции и бойцы ОМОНа. Центральные улицы города пока остаются открытыми для транспорта, но уже перекрыто движение по проспекту Победителей. С 13:00 на вход и выход закрыты шесть станций минского метро, сообщает «Коммерсант».

МВД Белоруссии призвало граждан не откликаться на призывы участвовать в протестах. «Предлагаем проводить время в других местах нашего города и не подвергать себя риску»,— сообщила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова. 

За минувшие сутки сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 430 человек на несанкционированных акциях протеста, 385 из них отпущены.

Темы: Белоруссия, Акции протеста и демонстрации в мире, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии
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Комментарии читателей
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21.09.2020, 00:38
Гость: Иван Иваныч

Чудеса. Раньше Лукаш считал что во всем виноввта Россия.Сейчас батько виноватит во всем запад.Чего не сделаешь для защиты своего трона.
21.09.2020, 00:00
Гость: gvozd

дык сам совок, куды ж нам деваться то..
сами не местные, отстали от поезда..
20.09.2020, 23:54
Гость: ответ

Краткий: полный бред!
20.09.2020, 23:53
Гость: замечание вскользь

Здесь смех вызывает уже то, что вспоминающие Гаагу не знают, что сербских политиков привлек к ответственности по обвинению в совершении преступлений против человечности и военных созданный специально для этого Международный Трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ). Созданный по солидарному решению СБ ООН, т.е - и РФ с КНР, и с нарушением Устава ООН: СБ не судебный орган, и он не имел такого права. Да, но и этого Трибунала уже 3 с чем-то года нет, если не ошибаюсь. Так кто, сидящий сейчас в Гааге, и за что привлечет Лукашенко к ответственности?
20.09.2020, 23:48
Гость: Патриот Золотой Орды

В Москве в 1991 была не буза, а возвращение к историческому порядку. Буза была в 1993, но великий Барыс Ельбасы мудро всех утихомирил.
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