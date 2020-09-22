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Трамп призвал ООН привлечь Китай к ответственности за коронавирус

18:53 22.09.2020
Стоп-кадр из видеотрансляции

ООН следует привлечь к ответственности Китай за возникновение пандемии нового коронавируса, заявил в рамках общеполитических дебатов высокого уровня 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН президент США Дональд Трамп.

"Мы должны привлечь к ответу страну, которая выпустила эту чуму (коронавирус.— ред.) в мир,— Китай! Правительство Китая и ВОЗ — которая подконтрольна Китаю — ложно заявили, что отсутствуют доказательства передачи вируса от человека к человеку... В первые дни вируса Китай остановил поездки внутри страны, позволяя при этом самолетам покидать Китай и заражать мир… ООН должна привлечь Китай к ответственности за его действия",— приводит слова Трампа "Коммерсант".

 "Мы распределим вакцину [от нового коронавируса], нанесем поражение вирусу, положим конец пандемии и вступим в новую эру беспрецедентного процветания, сотрудничества и мира", - заявил Трамп.

Ранее на Генассамблее ООН выступил генсекретарь ООН Антониу Гутерриш. Он назвал пандемию коронавируса "пятым всадником апокалипсиса". По мнению Гутерриша, она стала переломным моментом, который можно сравнить с окончанием Второй мировой войны и созданием Организации Объединенных Наций.

Темы: Дональд Трамп, Организация объединенных наций (ООН)
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22.09.2020, 19:55
Гость: Китаю нужно выставить встречный иск ООН

Откуда взялся коронавирус, по какой причине?
Причиной является индустриальное уничтожение Природы нашей планеты:
Одна только добыча сланцевой нефти, когда в глубокие скважины
закачивается жуткая отрава для разрушения сланцев, в которых закупорены газ и нефть.
Нужно быть очень наивным, чтобы закрывать глаза на то, что отрава со
временем вылезет как на поверхность в местах добычи, так и вынос отравы подземными водами в реки/озёра/моря/океаны.
А к этому можно добавить вырубку лесов, хищнический вылов рыбы, исчезновение фауны и т.д.
Уже сегодня в сутки в среднем исчезает 70 видов биологического разнообразия (начиная с микроорганизмов и заканчивая млекопитающими).
Итог до 2050 года:
-отравленные почва, вода, атмосфера
-исчерпание некоторых жизненно важных ресурсов.
Уже сегодня вряд ли кто-то рискнёт попить водички из открытого водоёма.
Даже купаться опасно.
Каждый день люди рождают новые, неведомые ПРИРОДЕ материалы, полиэтилен, например, которые в итоге рождают громадные острова мусора, отравляющие моря и океаны.
Эту отраву начинают жрать животные и микроорганизмы.
И т.д., и т.п..
Кто обязан прекратить индустриальное отравление планеты?
Именно ООН!!!
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