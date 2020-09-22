Трамп призвал ООН привлечь Китай к ответственности за коронавирус

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ООН следует привлечь к ответственности Китай за возникновение пандемии нового коронавируса, заявил в рамках общеполитических дебатов высокого уровня 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН президент США Дональд Трамп.

"Мы должны привлечь к ответу страну, которая выпустила эту чуму (коронавирус.— ред.) в мир,— Китай! Правительство Китая и ВОЗ — которая подконтрольна Китаю — ложно заявили, что отсутствуют доказательства передачи вируса от человека к человеку... В первые дни вируса Китай остановил поездки внутри страны, позволяя при этом самолетам покидать Китай и заражать мир… ООН должна привлечь Китай к ответственности за его действия",— приводит слова Трампа "Коммерсант".

"Мы распределим вакцину [от нового коронавируса], нанесем поражение вирусу, положим конец пандемии и вступим в новую эру беспрецедентного процветания, сотрудничества и мира", - заявил Трамп.

Ранее на Генассамблее ООН выступил генсекретарь ООН Антониу Гутерриш. Он назвал пандемию коронавируса "пятым всадником апокалипсиса". По мнению Гутерриша, она стала переломным моментом, который можно сравнить с окончанием Второй мировой войны и созданием Организации Объединенных Наций.