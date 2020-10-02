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Армения заявила об ударе Азербайджана по столице Нагорного Карабаха

14:34 2.10.2020
Стоп-кадр из видео

Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по Степанакерту — столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"Нанесено множество повреждений гражданским инфраструктурам. Спасательная служба пострадала",— цитирует его "Коммерсант".

Омбудсмен Арцаха Артак Бегларян заявил о большом количестве раненых среди мирных жителей. Информации о погибших пока нет.

"Азербайджан нанес сильный удар по центру МЧС и группе мирных жителей. Много раненых мирных жителей, пока нет данных о погибших. Алиев и Эрдоган - военные преступники", - написал он на своей странице в Facebook.

Пресс-секретарь секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян заявил, что армянская сторона ответит соразмерно и ответственность будет нести Ильхам Алиев, сообщает "Спутник Армения".

Также единый армянский информационный центр сообщил о попадании снаряда в мост на реке Акари, связывающий Армению с Карабахом.

В свою очередь в Минобороны Азербайджана заявили, что армянские вооружённые силы обстреливают населённый пункт Сабиркенд на линии соприкосновения в Карабахе.

"Противник подвергает ракетному обстрелу населённый пункт Сабиркенд Шамкирского района с территории Армении и село Гузанлы Агдамского района с оккупированных территорий", — цитирует РИА Новости пресс-службу азербайджанского Минобороны.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан объявили военное положение. Ведутся боевые действия, обе стороны сообщают о потерях. МИД Армении заявил, что Ереван готов работать с Минской группой ОБСЕ для прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Накануне президенты России, США и Франции сделали совместное заявление, в котором призвали Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь.

Темы: Азербайджан, Армения, Конфликт в Нагорном Карабахе
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Комментарии читателей
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02.10.2020, 21:36
Гость: Зоя из Москвы

Руки прочь от древней армянской земли - Нагорного Карабаха!
02.10.2020, 21:03
Гость: грек

Не возрожаю......завидный - поучительный пример тоже не вижу, вот где беда!
02.10.2020, 19:25
Гость: Такие дела

Современная война устроена таким образом, что, для её ведения, необходимы эшелоны боеприпасов, непрерывно идущие к линии фронта. На ВО был подсчет, сколько тонн боеприпасов расходует за сутки боев всего одна установка РСЗО. Всего лишь один залп всего лишь одной установки "Град" - более двух с половиной тонн. А сколько нужно сделать в бою этих залпов? А теперь посмотрим на карту. Откуда в Армению пойдут эти эшелоны? Сомневаюсь, что армяне производят даже патроны для стрелкового оружия. Значит, всё надо завозить в огромных количествах, это не считая топлива.
02.10.2020, 19:24
Гость: Мда...

ПомниЦА мне про сбитый СУ-24 тоже весь мир кричал, эрдоган себя в грудь бил говоря, что он сбил сушку, а наши молчали до последнего. То ли не верили, то ли будущие убытки от отказа от помидоров подсчитывали.
02.10.2020, 19:14
Гость: спокойный

мне так кажется что правительство армении плохо контролирует и армию и ситуацию в стране там полная демократия каждый делает то что кажется праведным в его глазах не обращая внимание на руководство ну и каждый полковник майор капитан начинает чувствовать себя спасителем родины мстителем за прошлые угнетения и начинает мстить то огонь из автоматов и пулеметов откроют то свою часть или подразделение поднимут на захват вражеской позиции и такое происходит уже 30 лет пашинян ничего сделать не может он всего лишь прикрывает это вот и сейчас какой то генерал отдал приказ обстреливать армян тактическими ракетами точка у с очень большой боевой частью и дальностью 120 км а какой то полковник отдал приказ обстреливать мирные населенные пункты в самом азербайджане и все призывы противоположной стороны не переходить черту уходили в песок ну и тогда азербайджанцы решили ответить обстреляли тем что у них было отрк лора израильского производства с приблизительно такими же характеристиками уничтожили мост на главной трассе связывающий армению с карабахом а также обстреляли степанокерт так всегда мелкие проишествия перерастают в большую войну когда одна из сторон не контролирует армию или население горит желанием повоеватькак было в россии в 1914г
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