Армения заявила об ударе Азербайджана по столице Нагорного Карабаха

Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по Степанакерту — столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"Нанесено множество повреждений гражданским инфраструктурам. Спасательная служба пострадала",— цитирует его "Коммерсант".

Омбудсмен Арцаха Артак Бегларян заявил о большом количестве раненых среди мирных жителей. Информации о погибших пока нет.

"Азербайджан нанес сильный удар по центру МЧС и группе мирных жителей. Много раненых мирных жителей, пока нет данных о погибших. Алиев и Эрдоган - военные преступники", - написал он на своей странице в Facebook.

Пресс-секретарь секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян заявил, что армянская сторона ответит соразмерно и ответственность будет нести Ильхам Алиев, сообщает "Спутник Армения".

Также единый армянский информационный центр сообщил о попадании снаряда в мост на реке Акари, связывающий Армению с Карабахом.

Video of bridge being hit on the road connecting #Armenia and #NagornoKarabakh near the village of Asagi Sus. pic.twitter.com/T2zryXxEPx

