Армения заявила об ударе Азербайджана по столице Нагорного Карабаха

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Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по Степанакерту — столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"Нанесено множество повреждений гражданским инфраструктурам. Спасательная служба пострадала",— цитирует его "Коммерсант".

Омбудсмен Арцаха Артак Бегларян заявил о большом количестве раненых среди мирных жителей. Информации о погибших пока нет.

"Азербайджан нанес сильный удар по центру МЧС и группе мирных жителей. Много раненых мирных жителей, пока нет данных о погибших. Алиев и Эрдоган - военные преступники", - написал он на своей странице в Facebook.

Пресс-секретарь секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян заявил, что армянская сторона ответит соразмерно и ответственность будет нести Ильхам Алиев, сообщает "Спутник Армения".

Также единый армянский информационный центр сообщил о попадании снаряда в мост на реке Акари, связывающий Армению с Карабахом.

Video of bridge being hit on the road connecting #Armenia and #NagornoKarabakh near the village of Asagi Sus. pic.twitter.com/T2zryXxEPx — A#### ???????? (@aldin_ww) October 2, 2020

В свою очередь в Минобороны Азербайджана заявили, что армянские вооружённые силы обстреливают населённый пункт Сабиркенд на линии соприкосновения в Карабахе.

"Противник подвергает ракетному обстрелу населённый пункт Сабиркенд Шамкирского района с территории Армении и село Гузанлы Агдамского района с оккупированных территорий", — цитирует РИА Новости пресс-службу азербайджанского Минобороны.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан объявили военное положение. Ведутся боевые действия, обе стороны сообщают о потерях. МИД Армении заявил, что Ереван готов работать с Минской группой ОБСЕ для прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Накануне президенты России, США и Франции сделали совместное заявление, в котором призвали Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь.