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Армения назвала условие для уступок по Карабаху

22:12 6.10.2020
Флаг Армении. Фото с сайта pixabay.com

Армения готова на уступки по Нагорному Карабаху, если на аналогичные меры пойдет Азербайджан. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Конфликты должны решаться на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах к ним готов, Армения пойдет на зеркальные уступки, если к ним будет готов Азербайджан», — цитирует главу армянского правительства РБК.

Пашинян отметил, что боевые столкновения в спорном регионе не начались бы без активного содействия Турции. По его словам, Баку на протяжении 15 лет угрожал ввести войска в Нагорный Карабах, но к активным действия перешел после получения поддержки Анкары.

Ранее власти Азербайджана сообщили о готовности открыть гуманитарные коридоры для армянского населения Нагорного Карабаха. В отношении решивших покинуть зону боевых действий граждан будут действовать нормы международного права. Баку обратился также к военнослужащим армянской армии — им тоже предложили добровольно сдаться и пройти через коридоры.

Темы: Азербайджан, Армения, Конфликт в Нагорном Карабахе
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Комментарии читателей
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06.10.2020, 23:54
Гость: Игорь

Изыди, тролль с улицы Савушкина. Турки и к тебе придут и отрежут тебе кой-чего.
06.10.2020, 22:26
Гость: www

15 лет знал об угрозах Азербаиджана, узнав о поддержке Анкары, начал выгонять Россию из Гюмри. Вот пусть сам занимается всякими уступками. Кардашьян, Гагарина, Галустян, Элтон Джонс ему в помощь.
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