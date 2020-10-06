Армения назвала условие для уступок по Карабаху

22:12

Армения готова на уступки по Нагорному Карабаху, если на аналогичные меры пойдет Азербайджан. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Конфликты должны решаться на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах к ним готов, Армения пойдет на зеркальные уступки, если к ним будет готов Азербайджан», — цитирует главу армянского правительства РБК.

Пашинян отметил, что боевые столкновения в спорном регионе не начались бы без активного содействия Турции. По его словам, Баку на протяжении 15 лет угрожал ввести войска в Нагорный Карабах, но к активным действия перешел после получения поддержки Анкары.

Ранее власти Азербайджана сообщили о готовности открыть гуманитарные коридоры для армянского населения Нагорного Карабаха. В отношении решивших покинуть зону боевых действий граждан будут действовать нормы международного права. Баку обратился также к военнослужащим армянской армии — им тоже предложили добровольно сдаться и пройти через коридоры.