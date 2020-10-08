Шредер подаст в суд на немецкое издание из-за интервью Навального

13:08

Бывший канцлер Германии и глава совета директоров "Роснефти" Герхард Шредер намерен принять "юридические" меры против медиаконцерна Axel Springer SE, который опубликовал критические высказывания в его адрес со стороны Алексея Навального.

Возможный иск касается интервью Навального изданию Bild. В нем оппозиционер назвал Шредера "мальчиком на побегушках у Путина" и обвинил его в получении "тайных платежей" от российских властей. При этом Навальный отметил, что это его личное мнение, а доказательств у него нет.

"Я понимаю тяжелую личную ситуацию, в которой находится господин Навальный. Однако его заявления в интервью газете Bild и на сайте bild.de о якобы "тайных платежах" являются ложными. Он сам сказал, что у него нет доказательств его необоснованных утверждений. Тем не менее газета Bild и bild.de распространили эти заявления без того, чтобы попросить моей точки зрения. Поэтому я считаю себя обязанным действовать юридическими методами против издательского дома, серьезно нарушившего мои личные права", — цитирует Шредера РИА Новости.

По словам Шредера, судебные процессы грозят и другим СМИ, которые распространят слова блогера.

