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Шредер подаст в суд на немецкое издание из-за интервью Навального

13:08 8.10.2020
Фото André Zahn с сайта ru.wikipedia.org

Бывший канцлер Германии и глава совета директоров "Роснефти" Герхард Шредер намерен принять "юридические" меры против медиаконцерна Axel Springer SE, который опубликовал критические высказывания в его адрес со стороны Алексея Навального.

Возможный иск касается интервью Навального изданию Bild. В нем оппозиционер назвал Шредера "мальчиком на побегушках у Путина" и обвинил его в получении "тайных платежей" от российских властей. При этом Навальный отметил, что это его личное мнение, а  доказательств у него нет. 

"Я понимаю тяжелую личную ситуацию, в которой находится господин Навальный. Однако его заявления в интервью газете Bild и на сайте bild.de о якобы "тайных платежах" являются ложными. Он сам сказал, что у него нет доказательств его необоснованных утверждений. Тем не менее газета Bild и bild.de распространили эти заявления без того, чтобы попросить моей точки зрения. Поэтому я считаю себя обязанным действовать юридическими методами против издательского дома, серьезно нарушившего мои личные права", — цитирует Шредера РИА Новости.  

По словам Шредера, судебные процессы грозят и другим СМИ, которые распространят слова блогера.
 

Темы: Германия, СМИ в мире, Алексей Навальный
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Комментарии читателей
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08.10.2020, 14:35
Гость: Ганс

Не верьте тем, кто говорит, что только русские берут взятки.
08.10.2020, 14:32
Гость: Alex203

А "всплывет" только то, на что у Лехи нет никаких доказательств (он это сам сказал). А Шредер не биатлонист. Его на хайли лайкли не возьмешь. Затребует себе компенсацию, что Леха ему по жизни должен будет.
08.10.2020, 14:28
Гость: demos

Ну, флаг ему в руки, вот только тогда такое всплывёт, что придётся Шредеру провести остаток дней в тюрьме.)
08.10.2020, 14:14
Гость: Кажется

Наш лобстероед и воскресун может попасть ещё в одну серьезную проблемную ситуацию.
08.10.2020, 14:06
Гость: Петроф

Это ему не про наших языком брякать.
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