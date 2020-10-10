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Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с задержанными оппозиционерами

18:00 10.10.2020
Фото: Телеграм-канал Пул Первого

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня встретился с членами координационного совета, которые находятся в СИЗО КГБ.

Глава государства общался с представителями оппозиции четыре с половиной часа.

"Цель президента - услышать мнения всех. Впрочем, содержание беседы участники общим решением оставили в тайне", - пишет Телеграм-канал "Пул первого".

"Конституцию на улице не напишешь", - сказал президент в беседе с членами координационного совета и объединенного штаба.

Судя по фотографии, на встрече с главой государства присутствовали 11 человек, в том числе экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико, член президиума координационного совета юрист Лилия Власова и координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский, отмечает БелТА.

Темы: Белоруссия, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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11.10.2020, 00:46
Гость: DJ

Идея первая - честные выборы. Идея вторая - независимая судебная система...
11.10.2020, 00:24
Гость: rick

" Это трус !
Встречаться с теми, кто с тобой не согласен в тюрьме куда их упёк, может только трус."
---
В данном случае вы правы.
11.10.2020, 00:22
Гость: rick

" Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с задержанными оппозиционерами "
--
Зачем он встретился с этими "оппозиционерами" да еще в СИЗО? Судя по всему А.Лукашенко ничего не понял и пытается снова
проводить" свою так называемую многовекторность. Никого не напоминает сейчас Александр Григорьевич? Конечно же, пошел он
по стопам Михаила Сергеевича. Правда Нобелевку от Запада он не получит, а вот загреметь в Гаагу у товарища А.Лукашенко есть все
шансы как тот же Милошевич. Плохо кончит А.Лукашенко.
11.10.2020, 00:10
Гость: Пришел

попрощаться.
11.10.2020, 00:00
Гость: Остап

Так они же преступники, воры, коррупционэры. И Лукашенка с ними за одним столом сидит. И в СИЗО.Воля ваша, но Коле править не придется.
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