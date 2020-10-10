" Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с задержанными оппозиционерами "

18:00

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня встретился с членами координационного совета, которые находятся в СИЗО КГБ.

Глава государства общался с представителями оппозиции четыре с половиной часа.

"Цель президента - услышать мнения всех. Впрочем, содержание беседы участники общим решением оставили в тайне", - пишет Телеграм-канал "Пул первого".

"Конституцию на улице не напишешь", - сказал президент в беседе с членами координационного совета и объединенного штаба.

Судя по фотографии, на встрече с главой государства присутствовали 11 человек, в том числе экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико, член президиума координационного совета юрист Лилия Власова и координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский, отмечает БелТА.