Совфед подготовит рекомендации для стран ПАСЕ по борьбе с антипрививочникам

Совет федерации подготовит в комиссию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию и устойчивому развитию доклад с рекомендациями странам-членам организации по борьбе с антипрививочным движением. Об этом рассказал агентству ТАСС сенатор Владимир Круглый.

По его словам, доклад будет подготовлен к концу 2021 года. На текущий момент во все страны-участницы ПАСЕ разосланы опросники о том, как обстоят дела с иммунизацией, соблюдением, календаря прививок, с охватом иммунизации, антипрививочным движением, причинами отказов от прививок, с законодательством в отношении иммунизации. 

"Когда мы получим и проанализируем ответы, мы их обсудим и предложим меры по преодолению нерешительности в отношении вакцинации", - рассказал Круглый. 

Доклад будет содержать рекомендации для правительств по совершенствованию законодательства и проведению иммунопрофилактики. 

"По данным ВОЗ, антипрививочное движение, нарастание негативной информации в сети, СМИ о вакцинации приносит существенный вред здоровью, является серьезной проблемой для здравоохранения, это угроза для коллективного иммунитета при многих заболеваниях. В частности, корь, коревая краснуха, эпидпаротит, дифтерия - те заболевания, которые, казалось бы, побеждены и не являются проблемой, тем не менее, стали встречаться часто, в некоторых странах Европы уже была эпидемия кори", - прокомментировал сенатор.

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