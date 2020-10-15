ЕС из-за отравления Навального ввел санкции против шестерых чиновников
Европейский союз ввел санкции против российских чиновников из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает журнал ЕС.
Согласно решению, в черный список вошли: директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, два замминистра обороны — Алексей Криворучко и Павел Попов, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, начальник управления администрации президента России по внутренней политике Андрей Ярин.
Кроме того, санкции введены в отношении института, где разрабатывали «Новичок» — Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.
Попадание в указанный список предполагает запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку счетов в европейских банках. Великобритания позднее объявила, что вводит такие же санкции, как и Евросоюз.
Алексей Навальный был отравлен 20 августа во время поездки в Сибирь. Сейчас основатель Фонда борьбы с коррупцией проходит реабилитацию в Германии. Немецкие врачи пришли к заключению, что россиянина отравили ядом из группы «Новичок».
Ранее МИД ФРГ заявлял, что санкции против Москвы станут «неизбежными», если наличие «Новичка» в анализах Навального подтвердит Организация по запрещению химического оружия. ОЗХО сделала это 6 октября.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вопрос к эрудитам
А почему нефтепроводы строят ,а водоводы не строят ?
Например в Крым из России.
Теперь Красноярск называется?
Надо чаще в шенгене отказывать! Для члена КПСС запрет на въезд в ЕС - высшая мера наказания!
фантазии, игра воображения . Проект резолюции о запрете финансово-визовых войн, блокирования счетов и ограничений на въезд, и об отмене всех абсолютно финансово-визовых ограничений, которые были введены всеми странами ранее - внёсенный Россией - получил большинство в совбезе ООН, Китай голосовал "за", Франция воздержалась, но США и Великобритания наложили "вето". Россия заявила, что внесёт резолюцию на генассамблею ООН. Предложенный Францией альтернативный вариант резолюции о запрете новых блокирований счетов, ограничений на въезд без согласования с Швейцарией, из-за их абсолютной неэффективности, был поддержан большинством Совбеза ООН, Россия и Китай воздержались, неожиданно воздержалось США, против проголосовала только Великобритания, которая имеет право "вето", и таким образом резолюция отвергнута. Постоянный представитель Великобритании заявил, что все страны должны быть равноправны, и нельзя давать привелегии какой то одной стране. Президент Швейцарии экстренно вылетел в Лондон. На совместной пресс конференции с ним премьер Великобритании Борис Джонсон пригрозил выходом Великобритании из ООН, также он заявил, что против внесения этой резолюции на генассамблею ООН. фантазии, игра воображения.
Детская западная шалость.....