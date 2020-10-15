ЕС из-за отравления Навального ввел санкции против шестерых чиновников

13:40 15.10.2020

Европейский союз ввел санкции против российских чиновников из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает журнал ЕС.

Согласно решению, в черный список вошли: директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, два замминистра обороны — Алексей Криворучко и Павел Попов, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, начальник управления администрации президента России по внутренней политике Андрей Ярин.

Кроме того, санкции введены в отношении института, где разрабатывали «Новичок» — Государственного научно-исследо­вательского института органической химии и технологии.

Попадание в указанный список предполагает запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку счетов в европейских банках. Великобритания позднее объявила, что вводит такие же санкции, как и Евросоюз.

Алексей Навальный был отравлен 20 августа во время поездки в Сибирь. Сейчас основатель Фонда борьбы с коррупцией проходит реабилитацию в Германии. Немецкие врачи пришли к заключению, что россиянина отравили ядом из группы «Новичок».

Ранее МИД ФРГ заявлял, что санкции против Москвы станут «неизбежными», если наличие «Новичка» в анализах Навального подтвердит Организация по запрещению химического оружия. ОЗХО сделала это 6 октября.