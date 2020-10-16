МИД Нидерландов вызвал посла России из-за отказа от консультаций по MH17

08:31 16.10.2020

МИД Нидерландов вызвал посла России в Гааге Алекскндра Шульгина после отказа Москвы от участия в трехсторонних консультациях по крушению малайзийского Boeing на Украине в 2014 году.

Как пишет РИА Новости, Нидерланды выразили "глубокое сожаление" в отношении данного решения Москвы, призвав продолжить переговоры.

Ранее в МИД России заявили, что Москва не считает возможным свое дальнейшее участие в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по катастрофе Boeing на Украине. При этом Россия готова взаимодействовать с голландскими компетентными огранами.

В свою очередь в Нидерландах подчеркнули, что правительство придает важное значение трехсторонним переговорам для поиска решения.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде российской армии из Курска.

В МИД называли обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословными, а расследование — предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.