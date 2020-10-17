СМИ назвали имя подозреваемого в убийстве учителя во Франции

12:11 17.10.2020

Предполагаемого убийцу учителя истории и географии во Франции зовут Абдулак Анзоров, сообщает РБк со ссылкой на телеканал BFM TV.

По данным канала, он 2002 года рождения и по национальности является чеченцем. Абдулак Анзоров приехал из Москвы во Францию в детстве вместе с семьей.

Предполагаемый преступник был известен полиции из-за правонарушений, но никогда не попадал в поле зрения правоохранителей как радикал.

По делу об убийстве учителя были задержаны девять человек, в том числе члены семьи предполагаемого убийцы, включая его родителей, деда и брата.

Дело открыто по статьям «убийство в рамках террористической деятельности» и «террористическое преступное сообщество». Президент Франции Эммануэль Макрон, прибывший на место трагедии, назвал произошедшее терактом. «Наш соотечественник был убит за то, что учил детей свободе слова. Это подлое нападение. Мракобесие и насилие не пройдут», — подчеркнул он.

Убийство произошло накануне в пригороде Парижа. Вооруженный ножом человек напал на учителя парижского колледжа Конфлан-Сент-Онорин, после чего отрезал ему голову. Прибывшая на место происшествия полиция застрелила напавшего.

По предварительной информации, причиной убийства преподавателя стало то, что в начале учебного года во время урока, посвященного отношениям церкви и государства, он продемонстрировал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, иллюстрируя рассказ о свободе слова.