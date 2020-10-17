СМИ назвали имя подозреваемого в убийстве учителя во Франции
Предполагаемого убийцу учителя истории и географии во Франции зовут Абдулак Анзоров, сообщает РБк со ссылкой на телеканал BFM TV.
По данным канала, он 2002 года рождения и по национальности является чеченцем. Абдулак Анзоров приехал из Москвы во Францию в детстве вместе с семьей.
Предполагаемый преступник был известен полиции из-за правонарушений, но никогда не попадал в поле зрения правоохранителей как радикал.
По делу об убийстве учителя были задержаны девять человек, в том числе члены семьи предполагаемого убийцы, включая его родителей, деда и брата.
Дело открыто по статьям «убийство в рамках террористической деятельности» и «террористическое преступное сообщество». Президент Франции Эммануэль Макрон, прибывший на место трагедии, назвал произошедшее терактом. «Наш соотечественник был убит за то, что учил детей свободе слова. Это подлое нападение. Мракобесие и насилие не пройдут», — подчеркнул он.
Убийство произошло накануне в пригороде Парижа. Вооруженный ножом человек напал на учителя парижского колледжа Конфлан-Сент-Онорин, после чего отрезал ему голову. Прибывшая на место происшествия полиция застрелила напавшего.
По предварительной информации, причиной убийства преподавателя стало то, что в начале учебного года во время урока, посвященного отношениям церкви и государства, он продемонстрировал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, иллюстрируя рассказ о свободе слова.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Так " тракторист " отрезал головы Кадыров держал пацанов что бы не брыкались. Был такой тандем.
Запомни ABCD, в одной Москве живёт больше абреков чем во всей Европе. Поэтому они быстрей сделают кердык Москве чем Европе.
объявить им санкции до тех пор, пока не заберут всех остальных!
А всю родню , включая деда,депортировать из Франции в Чечню или Россию. Пусть там =благоденствуют=.
Анзоров не чеченская фамилия а кумыкская. То есть осетино-дагестанская.
Но в любом случае этот ушлёпок "проживал в Париже с детства" ну а для "посвящённой Европы" это будет ещё один повод устроить для РФ санкции- она типа плодит экстремистов.
Сами пустили к себе 4,5 миллионов бородатых бабуинов, полагаю, из Сирии домой в Париж сейчас приехали тысячи боевиков, там исламских экстремистов задавили.
Одного не поняла Европа. В 90-х они принимали с радостью "беженцев" с С.Кавказа, мол страдальцы от кровавого режима в России. Но не понимали при этом, что к ним на ПМЖ приехали самые отмороженные исламские экстремисты. а теперь Европа пожинает плоды своей политики.
В Швеции исламские мигранты уже "предложили" шведам валить из "исламской страны Швеции" куда по дальше....
Скоро и французам предложат то же самое.