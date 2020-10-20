США обвинили сотрудников Аэрофлота в контрабанде электроники

10:44 20.10.2020

Власти США предъявили обвинения группе из 10 человек в незаконной контрабанде электронных устройств в Россию, пишет "Интерфакс".

Отмечается, что по данному делу арестованы 8 человек, двое других обвиняемых скрываются от правосудия. Во время ареста у обвиняемых было обнаружено более 600 тыс долларов, а также большое количество электронных устройств.

Сообщниками обвиняемых выступили курьеры, являющиеся бывшими или действующими сотрудниками авиакомпании "Аэрофлот".

По версии следствия, обвиняемые участвовали в схеме экспорта электронных устройств стоимостью более 50 млн долларов, включая технику Apple: iPhone, iPad и Apple Watch, из Соединенных Штатов в Россию. Все устройства были украдены и отправлены в Россию без необходимых документов на экспорт.

Отмечается, что в ходе расследования, "при обыске багажа, принадлежащего различным членам экипажа "Аэрофлота" и другим курьерам, были обнаружены электронные устройства на миллионы долларов". В связи с этим госдепартамент отозвал около 113 виз сотрудников авиакомпании за их участие в незаконной схеме.