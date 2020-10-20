США обвинили сотрудников Аэрофлота в контрабанде электроники

Власти США предъявили обвинения группе из 10 человек в незаконной контрабанде электронных устройств в Россию, пишет "Интерфакс".

Отмечается, что по данному делу арестованы 8 человек, двое других обвиняемых скрываются от правосудия. Во время ареста у обвиняемых было обнаружено более 600 тыс долларов, а также большое количество электронных устройств.

Сообщниками обвиняемых выступили курьеры, являющиеся бывшими или действующими сотрудниками авиакомпании "Аэрофлот".

По версии следствия, обвиняемые участвовали в схеме экспорта электронных устройств стоимостью более 50 млн долларов, включая технику Apple: iPhone, iPad и Apple Watch, из Соединенных Штатов в Россию. Все устройства были украдены и отправлены в Россию без необходимых документов на экспорт.

Отмечается, что в ходе расследования, "при обыске багажа, принадлежащего различным членам экипажа "Аэрофлота" и другим курьерам, были обнаружены электронные устройства на миллионы долларов". В связи с этим госдепартамент отозвал около 113 виз сотрудников авиакомпании за их участие в незаконной схеме.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.10.2020, 18:36
    Гость: Ссссс!!!!!!!!Абвгдейке

    Ты говоришь работал в той области? Тогда ты должен знать режим допуска к секретным разработкам, когда сотрудники в соседних лабораториях понятия не имеют о теме соседей, когда главный конструктор знает параметры входа и выхода изделия, но не допущен к его потрохам. Уж не работал ли ты там подметалою?
    И твой пример попытки США не говорит ни о чем по теме разговора.Разве что ты как обиженный ребенок кричишь: "Сам дурак!".

  2. 20.10.2020, 17:07
    Гость: Иван Иваныч

    Эт точно. Европа тоже с ними бодалась, исходя их общеевропейских правил по двухлетней гарантии. И продавила.

  5. 20.10.2020, 16:39
    Гость: Гы...

    Поменяй, если не треснет. А насчёт российской электроники, погуглите хорошо. Ваш мозг как электронику только телефоны воспринимает.

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