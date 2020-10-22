Глава Нацразведки США обвинил Россию и Иран в попытке вмешаться в выборы
Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф обвинил Россию и Иран в попытке повлиять на выборы, проходящие в стране. Как пишет ТАСС, он, в частности, заявил, что Россия и Иран получили некоторую информацию о регистрации американских избирателей.
Полученные данные, по мнению Рэтклиффа, могут быть использованы "для распространения ложной информации" среди зарегистрированных избирателей в надежде на то, что это вызовет "замешательство, посеет хаос и подорвет уверенность в американской демократии".
Так, по мнению директора нацразведки, Иран стоит за массовой рассылкой поддельных писем, составленных с целью запугать избирателей, вызвать социальный протест и навредить нынешнему президенту страны Дональду Трампу.
"Иран распространял и другие данные, включая видео, подразумевающее, что люди могут вбросить поддельные бюллетени, причем даже из-за рубежа. Это видео, а также любые утверждения о поддельных бюллетенях не соответствуют действительности", - заявил Рэтклифф.
При этом он отметил, что подобных действий со стороны России пока не наблюдается. "Но мы предупреждены, что Россия получила некторую информацию об избирателях, как они это сделали в 2016 году", - добавил он.
Рэтклифф пообещал согражданам и дальше держать их в курсе якобы имеющих место попыток вмешательства в ход выборов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Совсем даже не всё равно. Нужен Трамп, потому что Байден уже сейчас грозит России.
понятно, что выборы в сша не будут честными, вот и ищут заранее на кого свалить если что-то пойдёт не так
Что России все равно, какой из двух маразматиков выиграет на этих типа выборах.
Не понятно, зачем нам вообще в эти выборы вмешиваться и на чьей стороне ? Какая нам разница, кто в Белом Доме в США сидеть будет ? Как говорится "хрен редьки не слаще".
А что, даже пробиркой не потрясет?