Глава Нацразведки США обвинил Россию и Иран в попытке вмешаться в выборы

Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф обвинил Россию и Иран в попытке повлиять на выборы, проходящие в стране. Как пишет ТАСС, он, в частности, заявил, что Россия и Иран получили некоторую информацию о регистрации американских избирателей.

Полученные данные, по мнению Рэтклиффа, могут быть использованы  "для распространения ложной информации" среди зарегистрированных избирателей в надежде на то, что это вызовет "замешательство, посеет хаос и подорвет уверенность в американской демократии".

Так, по мнению директора нацразведки, Иран стоит за массовой рассылкой поддельных писем, составленных с целью запугать избирателей, вызвать социальный протест и навредить нынешнему президенту страны Дональду Трампу. 

"Иран распространял и другие данные, включая видео, подразумевающее, что люди могут вбросить поддельные бюллетени, причем даже из-за рубежа. Это видео, а также любые утверждения о поддельных бюллетенях не соответствуют действительности", - заявил Рэтклифф.

При этом он отметил, что подобных действий со стороны России пока не наблюдается. "Но мы предупреждены, что Россия получила некторую информацию об избирателях, как они это сделали в 2016 году", - добавил он. 

Рэтклифф пообещал согражданам и дальше держать их в курсе якобы имеющих место попыток вмешательства в ход выборов. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.10.2020, 16:02
    Гость: Не надо скромничать

    Совсем даже не всё равно. Нужен Трамп, потому что Байден уже сейчас грозит России.

  2. 22.10.2020, 14:40
    Гость: ser

    понятно, что выборы в сша не будут честными, вот и ищут заранее на кого свалить если что-то пойдёт не так

  3. 22.10.2020, 14:21
    Гость: Они даже не подозревают

    Что России все равно, какой из двух маразматиков выиграет на этих типа выборах.

  4. 22.10.2020, 13:06
    Гость: stalker

    Не понятно, зачем нам вообще в эти выборы вмешиваться и на чьей стороне ? Какая нам разница, кто в Белом Доме в США сидеть будет ? Как говорится "хрен редьки не слаще".

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