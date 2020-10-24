Посольство США в Минске призвало запастись едой в ожидании протестов
Гражданам США, живущим в Белоруссии, рекомендуется избегать массовых собраний и запастись продуктами и медикаментами как минимум на три дня, сообщило посольство США в Минске. Американское представительство выступило с предупреждением в ожидании протестов 25 октября.
Светлана Тихановская, которую оппозиция считает победителем выборов президента в Белоруссии, в октябре объявила ультиматум действующему президенту Александру Лукашенко. Срок ультиматума заканчивается завтра, 25 октября. В связи с этим посольство объявило об угрозе безопасности во всех общественных местах в Минске и других городах Белоруссии.
«По мере развития ситуации с политической обстановкой и безопасностью гражданам США рекомендуется оценивать транспортную обстановку и возможности переезда (в том числе общественным транспортом), а также доступность авиарейсов и пунктов наземного пропуска через границу»,— цитирует сообщение посольства «Коммерсант».
Также американским гражданам в Белоруссии рекомендуется постоянно иметь при себе удостоверяющие личность документы, следить за сообщениями местных СМИ и оценивать окружающую обстановку.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Скорей всего и "в ....." и "на ..."
Главное, кому следует запастись памперсами, - это протестуткам!
Т.к. ресурс терпения их сумасшествия подходит к концу .... .... ....
И доложи по форме
И куда это посольство США попрётся?Два варианта ответа :
а)В Украину
б)На Украину
Выбери правильный ответ.Иначе проиграешь!
сначала вдарят. Потом спросят кто таков. После скажут - звиняйте.