Посольство США в Минске призвало запастись едой в ожидании протестов

16:09 24.10.2020

Гражданам США, живущим в Белоруссии, рекомендуется избегать массовых собраний и запастись продуктами и медикаментами как минимум на три дня, сообщило посольство США в Минске. Американское представительство выступило с предупреждением в ожидании протестов 25 октября.

Светлана Тихановская, которую оппозиция считает победителем выборов президента в Белоруссии, в октябре объявила ультиматум действующему президенту Александру Лукашенко. Срок ультиматума заканчивается завтра, 25 октября. В связи с этим посольство объявило об угрозе безопасности во всех общественных местах в Минске и других городах Белоруссии.

«По мере развития ситуации с политической обстановкой и безопасностью гражданам США рекомендуется оценивать транспортную обстановку и возможности переезда (в том числе общественным транспортом), а также доступность авиарейсов и пунктов наземного пропуска через границу»,— цитирует сообщение посольства «Коммерсант».

Также американским гражданам в Белоруссии рекомендуется постоянно иметь при себе удостоверяющие личность документы, следить за сообщениями местных СМИ и оценивать окружающую обстановку.