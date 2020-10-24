Посольство США в Минске призвало запастись едой в ожидании протестов

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Гражданам США, живущим в Белоруссии, рекомендуется избегать массовых собраний и запастись продуктами и медикаментами как минимум на три дня, сообщило посольство США в Минске. Американское представительство выступило с предупреждением в ожидании протестов 25 октября.

Светлана Тихановская, которую оппозиция считает победителем выборов президента в Белоруссии, в октябре объявила ультиматум действующему президенту Александру Лукашенко. Срок ультиматума заканчивается завтра, 25 октября. В связи с этим посольство объявило об угрозе безопасности во всех общественных местах в Минске и других городах Белоруссии.

«По мере развития ситуации с политической обстановкой и безопасностью гражданам США рекомендуется оценивать транспортную обстановку и возможности переезда (в том числе общественным транспортом), а также доступность авиарейсов и пунктов наземного пропуска через границу»,— цитирует сообщение посольства «Коммерсант».

Также американским гражданам в Белоруссии рекомендуется постоянно иметь при себе удостоверяющие личность документы, следить за сообщениями местных СМИ и оценивать окружающую обстановку.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 24.10.2020, 23:48
    Гость: P.S.

    Главное, кому следует запастись памперсами, - это протестуткам!
    Т.к. ресурс терпения их сумасшествия подходит к концу .... .... ....

  4. 24.10.2020, 21:08
    Гость: тест на вшивость

    И куда это посольство США попрётся?Два варианта ответа :
    а)В Украину
    б)На Украину
    Выбери правильный ответ.Иначе проиграешь!

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