Новый премьер Японии намерен поставить точку в вопросе Курильских островов

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что хочет поставить точку в территориальном вопросе с Россией. Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, считая их своими "северными территориями".

"Не откладывая проблему северных территорий будущему поколению, необходимо поставить в ней точку. Через искренний обмен мнениями на высшем уровне с Россией мы нацелены на всеобъемлющее развитие японо-российских отношений, в том числе по заключению мирного договора", — приводит слова Суги из программной речи в парламенте  РИА Новости.

Предшественник Суги Синдзо Абэ активно продвигал диалог с Россией - он провел с президентом России Владимиром Путиным 27 встреч. Есихидэ Суга в сентябре также поговорил с Путиным. По итогам беседы в Токио заявили, что новый премьер продолжит курс Абэ.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.10.2020, 22:54
    Гость: Япония Москве свинью не подложила:

    При Гитлере в войну с Союзом не вступила!
    Какого же рожна, хоть сам же и напал,
    Курилы он ещё вдобавок отобрал?

  3. 26.10.2020, 21:08
    Гость: Ну ты

    И дебилушко. Что же старый Сталин этого не сделал? Тоже второго пришествия ждал?

  5. 26.10.2020, 20:10
    Гость: IgS

    Да был я в Азии. Они столько наобещали что можно с катушек слететь. Причем под телик и публично. Потом мне местные пацаны которые у меня работали и в Москве и за рубежом сказали : они не врут эти губернаторы и типа наших секретари обкомов. Они так мечтают вслух. Этот тоже. Мечты это хорошо. Нервы успокаивают, расслабляют.

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