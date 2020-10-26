Новый премьер Японии намерен поставить точку в вопросе Курильских островов

14:54 26.10.2020

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что хочет поставить точку в территориальном вопросе с Россией. Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, считая их своими "северными территориями".

"Не откладывая проблему северных территорий будущему поколению, необходимо поставить в ней точку. Через искренний обмен мнениями на высшем уровне с Россией мы нацелены на всеобъемлющее развитие японо-российских отношений, в том числе по заключению мирного договора", — приводит слова Суги из программной речи в парламенте РИА Новости.

Предшественник Суги Синдзо Абэ активно продвигал диалог с Россией - он провел с президентом России Владимиром Путиным 27 встреч. Есихидэ Суга в сентябре также поговорил с Путиным. По итогам беседы в Токио заявили, что новый премьер продолжит курс Абэ.