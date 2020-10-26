Новый премьер Японии намерен поставить точку в вопросе Курильских островов
Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что хочет поставить точку в территориальном вопросе с Россией. Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, считая их своими "северными территориями".
"Не откладывая проблему северных территорий будущему поколению, необходимо поставить в ней точку. Через искренний обмен мнениями на высшем уровне с Россией мы нацелены на всеобъемлющее развитие японо-российских отношений, в том числе по заключению мирного договора", — приводит слова Суги из программной речи в парламенте РИА Новости.
Предшественник Суги Синдзо Абэ активно продвигал диалог с Россией - он провел с президентом России Владимиром Путиным 27 встреч. Есихидэ Суга в сентябре также поговорил с Путиным. По итогам беседы в Токио заявили, что новый премьер продолжит курс Абэ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
При Гитлере в войну с Союзом не вступила!
Какого же рожна, хоть сам же и напал,
Курилы он ещё вдобавок отобрал?
Самое главное, чтобы Вовочка консумацией не занялся.
И дебилушко. Что же старый Сталин этого не сделал? Тоже второго пришествия ждал?
они не мои, а народные.
Да был я в Азии. Они столько наобещали что можно с катушек слететь. Причем под телик и публично. Потом мне местные пацаны которые у меня работали и в Москве и за рубежом сказали : они не врут эти губернаторы и типа наших секретари обкомов. Они так мечтают вслух. Этот тоже. Мечты это хорошо. Нервы успокаивают, расслабляют.