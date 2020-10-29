Лукашенко отказался отзывать военных из протестующего Минска

Фото с сайта kremlin.ru

Правоохранительные органы Белоруссии продолжат следить за порядком на улицах Минска на фоне массовых демонстраций. Об этом заявил президент Александр Лукашенко.

«Кто-то хочет, чтобы милиция и военные ушли из Минска? Этого не будет, пока я президент. <...> Это мои функции и полномочия — защитить покой и мир наших граждан. Так будет и впредь», — приводит слова главы государства БелТА.

Белорусский лидер отметил, что в стране нужно усилить деятельность народных дружин. В сложившейся ситуации они взяли на себя функции по обеспечению правопорядка. При этом в их работе надо уходить от формализма, подчеркнул Лукашенко. Он полагает, что дружины пока не работают в полную силу.

Исправить ситуацию, по мнению Лукашенко, можно, если привлечь в народные дружины бывших военных. Из них следует сформировать «летучие отряды». Также глава государства допустил, что представителям народных дружин раздадут оружие.

«Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих? Они могут нам здорово помочь», — отметил президент.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.10.2020, 00:46
    Гость: Гы-гы- Александр Гринопьевич. Сегодня вы

    бьётесь за русский мир.=

    ЦИТАТА.
    Лукашенко: “Есть умники, которые заявляют, что Беларусь это часть русского мира и чуть ли не России. Забудьте. Беларусь суверенное и независимое государство…

    Мы заставим любого уважать наш суверенитет и независимость, кто помышляет, что не было, мол, такой страны. Не было, а сейчас есть, и с этим надо считаться

  2. 29.10.2020, 23:48
    Гость: АлексейВ

    Только мочить и резать головы как это сделал чеченец во Франции. Иначе нас всех привьют и отравят а потом сожгут в печах. Это и есть перезагрузка хозяев денег. Мира не ждите, так лучше горло умереть..если шо. Но запад не вояки, против них бог.

  3. 29.10.2020, 23:45
    Гость: АлексейВ

    Молодец, Александр Гринопьевич. Сегодня вы бьётесь за русский мир.

    Да собирайте народ. И даже дайте номер горячей линии куда можно звонить чтобы приехать в вашу страну и стать на защиту русского мира с братьями по крови.

    Нельзя допустить чтобы было так как у нас на Украине, банда захватила власть, такие и у вас майданят.

  4. 29.10.2020, 23:44
    Гость: замечание вскользь

    Пока никто никого не утюжит. В данном отношении - две стороны. Вторая, кстати - только 20% максимум плюс какая-то часть тех, кто не принял участие в выборах.

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