Лукашенко отказался отзывать военных из протестующего Минска
Правоохранительные органы Белоруссии продолжат следить за порядком на улицах Минска на фоне массовых демонстраций. Об этом заявил президент Александр Лукашенко.
«Кто-то хочет, чтобы милиция и военные ушли из Минска? Этого не будет, пока я президент. <...> Это мои функции и полномочия — защитить покой и мир наших граждан. Так будет и впредь», — приводит слова главы государства БелТА.
Белорусский лидер отметил, что в стране нужно усилить деятельность народных дружин. В сложившейся ситуации они взяли на себя функции по обеспечению правопорядка. При этом в их работе надо уходить от формализма, подчеркнул Лукашенко. Он полагает, что дружины пока не работают в полную силу.
Исправить ситуацию, по мнению Лукашенко, можно, если привлечь в народные дружины бывших военных. Из них следует сформировать «летучие отряды». Также глава государства допустил, что представителям народных дружин раздадут оружие.
«Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих? Они могут нам здорово помочь», — отметил президент.
Комментарии читателей Оставить комментарий
бьётесь за русский мир.=
ЦИТАТА.
Лукашенко: “Есть умники, которые заявляют, что Беларусь это часть русского мира и чуть ли не России. Забудьте. Беларусь суверенное и независимое государство…
Мы заставим любого уважать наш суверенитет и независимость, кто помышляет, что не было, мол, такой страны. Не было, а сейчас есть, и с этим надо считаться
Только мочить и резать головы как это сделал чеченец во Франции. Иначе нас всех привьют и отравят а потом сожгут в печах. Это и есть перезагрузка хозяев денег. Мира не ждите, так лучше горло умереть..если шо. Но запад не вояки, против них бог.
Молодец, Александр Гринопьевич. Сегодня вы бьётесь за русский мир.
Да собирайте народ. И даже дайте номер горячей линии куда можно звонить чтобы приехать в вашу страну и стать на защиту русского мира с братьями по крови.
Нельзя допустить чтобы было так как у нас на Украине, банда захватила власть, такие и у вас майданят.
Пока никто никого не утюжит. В данном отношении - две стороны. Вторая, кстати - только 20% максимум плюс какая-то часть тех, кто не принял участие в выборах.
После каждой демонстрации ты пишешь одно и тоже вранье.