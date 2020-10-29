Лукашенко отказался отзывать военных из протестующего Минска

16:34 29.10.2020

Правоохранительные органы Белоруссии продолжат следить за порядком на улицах Минска на фоне массовых демонстраций. Об этом заявил президент Александр Лукашенко.

«Кто-то хочет, чтобы милиция и военные ушли из Минска? Этого не будет, пока я президент. <...> Это мои функции и полномочия — защитить покой и мир наших граждан. Так будет и впредь», — приводит слова главы государства БелТА.

Белорусский лидер отметил, что в стране нужно усилить деятельность народных дружин. В сложившейся ситуации они взяли на себя функции по обеспечению правопорядка. При этом в их работе надо уходить от формализма, подчеркнул Лукашенко. Он полагает, что дружины пока не работают в полную силу.

Исправить ситуацию, по мнению Лукашенко, можно, если привлечь в народные дружины бывших военных. Из них следует сформировать «летучие отряды». Также глава государства допустил, что представителям народных дружин раздадут оружие.

«Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих? Они могут нам здорово помочь», — отметил президент.