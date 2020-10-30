В Каире призвали ввести уголовную ответственность за оскорбление мусульман

Арабский парламент призвал международное сообщество ввести уголовную ответственность за оскорбление пророка Мухаммеда и мусульман. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление организации, размещенное в национальных СМИ. 

"Арабский парламент призвал международное сообщество, ООН… противостоять злонамеренным кампаниям против великого посланника Мухаммеда и призвал ввести уголовную ответственность за оскорбление пророка ислама, ислама и мусульман", — говорится, в частности, в заявлении парламента.

Отмечается, что заседание ведомства прошло в минувший четверг в штаб-квартире Лиги арабских государств (ЛАГ) в Каире. 

Ранее с таким же требованием в адрес мирового сообщества обратился и шейх египетского университета Аль-Азхар, одного из старейших и наиболее авторитетных мусульманских учебных заведений в мире.

Межрелигиозный конфликт в Европе разгорелся в середине октября. Во французской коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем около школы обезглавили учителя истории Самюэля Пати. Перед этим на уроке по теме свободы слова преподаватель показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

А в минувший четверг уже в Ницце, в церкви Нотр-Дам, мужчина с ножом напал на людей. Погибли три человека, несколько получили ранения. Ряд СМИ отмечают, что нападавший обезглавил двух человек.

После нападения в Ницце по всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate был введен на максимально высоком уровне. 
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.10.2020, 18:44
    Гость: Полистай коран.

    Там пророк в молодые годы промышлял разбоем.
    А разбой - это грабеж с убийством.

  2. 30.10.2020, 18:42
    Гость: У них

    не "чувство собственного достоинства", а нормальные генералы и офицеры в армии, которые, когда нужно, дают по шеям любому охреневшему правителю и вводят военное положение до нормализации ситуации в стране.
    А у нас армейские генералы и офицеры доведены до уровня дрессированных собачек.

  4. 30.10.2020, 17:37
    Гость: Виктору

    Полноностью с Вами согласен. Среди них есть также и крайне и центристки настроенные. Есть и среди центристких партий адекватные люди. Но правда в одном. Всем нам, белым людям, нужно прекратить позволять кому-л. использовать наши территории как места для паразитарных гетто из нежелающих работатъ представителей других прибывших и нежелающих интегрироваться сообществ. Если необходим вооруженный путь, то это также один из путей. Думаю, скоро мы увидим это в Америке после выборов и победы Трампа.

  5. 30.10.2020, 15:59
    Гость: Да

    остались в Европе еще остались адекватные люди, но они называются теперь рехтсрадикалами.

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