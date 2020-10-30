В Каире призвали ввести уголовную ответственность за оскорбление мусульман
Арабский парламент призвал международное сообщество ввести уголовную ответственность за оскорбление пророка Мухаммеда и мусульман. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление организации, размещенное в национальных СМИ.
"Арабский парламент призвал международное сообщество, ООН… противостоять злонамеренным кампаниям против великого посланника Мухаммеда и призвал ввести уголовную ответственность за оскорбление пророка ислама, ислама и мусульман", — говорится, в частности, в заявлении парламента.
Отмечается, что заседание ведомства прошло в минувший четверг в штаб-квартире Лиги арабских государств (ЛАГ) в Каире.
Ранее с таким же требованием в адрес мирового сообщества обратился и шейх египетского университета Аль-Азхар, одного из старейших и наиболее авторитетных мусульманских учебных заведений в мире.
Межрелигиозный конфликт в Европе разгорелся в середине октября. Во французской коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем около школы обезглавили учителя истории Самюэля Пати. Перед этим на уроке по теме свободы слова преподаватель показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.
А в минувший четверг уже в Ницце, в церкви Нотр-Дам, мужчина с ножом напал на людей. Погибли три человека, несколько получили ранения. Ряд СМИ отмечают, что нападавший обезглавил двух человек.
После нападения в Ницце по всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate был введен на максимально высоком уровне.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Там пророк в молодые годы промышлял разбоем.
А разбой - это грабеж с убийством.
не "чувство собственного достоинства", а нормальные генералы и офицеры в армии, которые, когда нужно, дают по шеям любому охреневшему правителю и вводят военное положение до нормализации ситуации в стране.
А у нас армейские генералы и офицеры доведены до уровня дрессированных собачек.
Это есть в Ветхом завете.
Полноностью с Вами согласен. Среди них есть также и крайне и центристки настроенные. Есть и среди центристких партий адекватные люди. Но правда в одном. Всем нам, белым людям, нужно прекратить позволять кому-л. использовать наши территории как места для паразитарных гетто из нежелающих работатъ представителей других прибывших и нежелающих интегрироваться сообществ. Если необходим вооруженный путь, то это также один из путей. Думаю, скоро мы увидим это в Америке после выборов и победы Трампа.
остались в Европе еще остались адекватные люди, но они называются теперь рехтсрадикалами.