В Каире призвали ввести уголовную ответственность за оскорбление мусульман

08:40 30.10.2020

Арабский парламент призвал международное сообщество ввести уголовную ответственность за оскорбление пророка Мухаммеда и мусульман. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление организации, размещенное в национальных СМИ.

"Арабский парламент призвал международное сообщество, ООН… противостоять злонамеренным кампаниям против великого посланника Мухаммеда и призвал ввести уголовную ответственность за оскорбление пророка ислама, ислама и мусульман", — говорится, в частности, в заявлении парламента.

Отмечается, что заседание ведомства прошло в минувший четверг в штаб-квартире Лиги арабских государств (ЛАГ) в Каире.

Ранее с таким же требованием в адрес мирового сообщества обратился и шейх египетского университета Аль-Азхар, одного из старейших и наиболее авторитетных мусульманских учебных заведений в мире.

Межрелигиозный конфликт в Европе разгорелся в середине октября. Во французской коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем около школы обезглавили учителя истории Самюэля Пати. Перед этим на уроке по теме свободы слова преподаватель показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

А в минувший четверг уже в Ницце, в церкви Нотр-Дам, мужчина с ножом напал на людей. Погибли три человека, несколько получили ранения. Ряд СМИ отмечают, что нападавший обезглавил двух человек.

После нападения в Ницце по всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate был введен на максимально высоком уровне.

