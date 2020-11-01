Алиев заявил об отсутствии у Еревана оснований просить помощи у России

14:46 1.11.2020

У Армении нет оснований просить помощи у России в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе. Об этом в воскресенье, 1 ноября, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Баку.

«Армения фактически признала свое поражение. Как вы знаете, недавно премьер-министр Армении направил письмо президенту России. Это письмо на самом деле — признание поражения, потому что была запрошена военная поддержка России, тогда как для этого нет никаких оснований», — приводят слова Алиева «Известия».

Алиев подчеркнул, что Азербайджан проводит «военные операции на признанных международным сообществом своих территориях». Проводить какие-либо операции на территории Армении у Баку планов нет.

«Если бы это было так, мы бы сделали это в июле этого года. Как вам известно, в то время Армения на государственной границе атаковала нас, и мы, не пересекая государственную границу, вывели Армению со своих земель», — добавил глава Азербайджана.

Алиев считает, что продолжение войны и потери с обеих сторон являются результатом «большой ответственности и грязных действий» Пашиняна. Если же армянская сторона признает поражение, то, как отметил президент Азербайджана, решение вопроса за столом переговоров является самым приемлемым вариантом.

«Словом, решение этого вопроса уже происходит. Азербайджан выполняет резолюции Совета Безопасности ООН и выполняет большую часть основополагающих принципов. Надеюсь, что и остальные принципы будут реализованы и территориальная целостность нашей страны будет восстановлена», — резюмировал Алиев.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой начать консультации для определения формы поддержки по обеспечению безопасности республики на основании союзнических отношений между странами и Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.