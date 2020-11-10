Ереван опроверг участие Турции в миротворческом центре в Карабахе

12:32 10.11.2020

Пресс-секретарь премьер-министра Никола Пашиняна Мане Геворкян заявила, что турецкие военные не будут принимать участия в работе миротворческого центра в Нагорном Карабахе.

По ее словам, заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что турецкие военные войдут в состав миротворческого центра, не соответствует действительности, сообщает PanARMENIAN.Net.

Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации заявил, что в Нагорном Карабахе будут размещены не только российские, но и турецкие миротворцы. Также Алиев утверждал, что подписание трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе является капитуляцией Армении.