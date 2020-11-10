Ереван опроверг участие Турции в миротворческом центре в Карабахе

Пресс-секретарь премьер-министра Никола Пашиняна Мане Геворкян заявила, что турецкие военные не будут принимать участия в работе миротворческого центра в Нагорном Карабахе.

По ее словам, заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что турецкие военные войдут в состав миротворческого центра, не соответствует действительности, сообщает PanARMENIAN.Net.

Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации заявил, что в Нагорном Карабахе будут размещены не только российские, но и турецкие миротворцы. Также Алиев утверждал, что подписание трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе является капитуляцией Армении.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 10.11.2020, 16:50
    Гость: Александр1

    Надеюсь,миротворцев учили так:мертвые не говорят. В свое время нас учили именно так.Малейшее невыполнение команд миротворца должно быть подавленно немедленно и без всяких предупреждений.

  4. 10.11.2020, 16:47
    Гость: Александр1

    Ты решил устроить армянский референдум? Для России проще пустить Эрдогана в качестве миротворца не только в Карабах но и в Армению.Карабах принадлежить по праву Азербайджану и референдумы сдесь неуместны.Армяне должны в ножки русским кланяться что они ввели своих миротворцев иначе бы существование армении было бы под большим вопросом. А эти беснующиеся толпы армян в Ереване,не в Ереване надо было сидеть в теплых квартирах а в акопах с оружием в Карабахе - если вы считаете эту территорию своей.Привыкли на чужем .ую в рай въезжать.

  5. 10.11.2020, 15:40
    Гость: stalker

    Лично мне идея с нашим миротворчеством тоже не нравится. Хотя бы потому, что мы армян об этом забыли спросить. Тот же президент Армении узнал об этом из СМИ. Складывается впечатление, что кроме как с Пашиняном этот вопрос ни с кем не был заранее согласован. А Пашинян сам может на своем стуле не удержаться, т.к. поражение в войне ему не простят.

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