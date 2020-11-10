Конгресс Перу объявил импичмент президенту

07:40 10.11.2020

Пленум конгресса Перу проголосовал за отстранение от должности президента Мартина Вискарры, сообщает РИА Новости.

За импичмент действующего главы государства высказались 105 конгрессмена, 19 высказались против и 4 воздержались.

Согласно закону, пост президента должен занять спикер парламента Мерино де Лама, церемония приведения к присяге нового президента республики состоится 10 ноября.

Вискарру обвиняют во взяточничестве на посту губернатора региона Мокегуа в 2011-2014 годах. Против него дали показания четыре человека, которые сотрудничают со следствием по делу о коррупции при строительстве в регионе Мокегуа в 2011-2014 годах, которым тогда руководил Вискарра. Согласно их показаниям, в результате распределения подрядов он получил взятки на сумму более 600 тысяч долларов США.

По словам адвокатов Вискарры, расследование находится на предварительной стадии и основано на показаниях людей, которые стремятся сократить срок своего наказания, сотрудничая со следствием.