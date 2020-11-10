Конгресс Перу объявил импичмент президенту

Мартин Вискарра

Пленум конгресса Перу проголосовал за отстранение от должности президента Мартина Вискарры, сообщает РИА Новости.

За импичмент действующего главы государства высказались 105 конгрессмена, 19 высказались против и 4 воздержались. 

Согласно закону, пост президента должен занять спикер парламента Мерино де Лама, церемония приведения к присяге нового президента республики состоится 10 ноября.

Вискарру обвиняют во взяточничестве на посту губернатора региона Мокегуа в 2011-2014 годах. Против него дали показания четыре человека, которые  сотрудничают со следствием по делу о коррупции при строительстве в регионе Мокегуа в 2011-2014 годах, которым тогда руководил Вискарра. Согласно их показаниям, в результате распределения подрядов он получил взятки на сумму более 600 тысяч долларов США.

По словам адвокатов Вискарры, расследование находится на предварительной стадии и основано на показаниях людей, которые стремятся сократить срок своего наказания, сотрудничая со следствием.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.11.2020, 11:52
    Гость: За байданутым

    тоже водятся политико-финансовые сделки, подтверждая, что демократы тоже политические взяточники. Хотя бы взятки всем прибалтанутым и хохловатым за их противодействие России.

  3. 10.11.2020, 08:51
    Гость: retvizan

    Вовремя убрали. А если бы посидел на должности чуть подольше, было бы уже поздно, он стал бы гениальным и незаменимым, а Перу без него - нежизнеспособным. Все друг друга спрашивали бы: «А если не Вискарру, то кто?».

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