Грызлов заявил о полном отказе Киева от Минских соглашений

07:37 12.11.2020

Предложенный украинской делегацией на заседании трехсторонней контактной группы план действий по урегулированию конфликта на востоке Украины противоречит Минским соглашениям и может рассматриваться как шаг к полному отказу от них.

Об этом заявил журналистам полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов, сообщает РИА Новости.

По словам Грызлова, на очередном заседании контактной группы украинская сторона представила проект плана действий по урегулированию конфликта, который полностью противоречит Минским соглашениям и нормандским обещаниям Украины.

Как отметил Грызлов, "представленный проект плана — это очередная имитация переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью — созыв очередного саммита "нормандского формата".

"Предлагаемый украинский вариант на данном этапе может рассматриваться как шаг к полному отказу от Минских соглашений. Это только усугубляет ситуацию и может привести к очередному кризису в переговорах", — прокомментировал Грызлов.

Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что делегация разработала "План совместных шагов" который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года. Это позволит провести местные выборы на территориях республик 31 марта.

