Лукашенко не допустит приватизации крупных предприятий со стороны России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит приватизации крупных компаний со стороны России. Он не хочет, чтобы Белоруссия стала «чьим-то придатком». По его словам, Москва хотела купить «Гомсельмаш», МАЗ, МЗКТ и поучаствовать в «космическом производстве».
«Я не согласился даже с приватизацией с Россией. Почему? Потому что мы стали бы придатком "Ростсельмаша". А я этого не хотел. Они и сейчас это предлагают. А я знаю, какая будет отведена роль нашему предприятию. <...> Я не хочу, чтобы мы стали придатком кого-то. Вот и вся политика»,— цитирует Лукашенко «Коммерсант».
По словам президента, к нему ранее приходили с предложением сокращения рабочих с 8 тыс. до 2–3 тыс. «Вы даже не думайте, что я пойду на какую-то обвальную приватизацию. Платите деньги, а мы потом будем смотреть, что мы от этой приватизации получим. Если дадите деньги, мы создадим новую технику и на ваш рынок поставим»,— добавил президент.
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Создание союзного государства Белоруссии и РФ тормозиться только по одной причине, что Батька не продается он выставлил в шею кремлевских ходаков предлагавшим ему деньги он не позволяет кремлевским ворам и олигархам захватить белорусские предприятия из-за этого он и впал в немилость и его хотят побыстрей скинуть как на западе так и в кремле. А Батька не уходит и держит круговую оборону сейчас по той причине, что Коля пока маловат и не потянет президентских обязанностей и должен подучиться поэтому Батька будет держать место для своего приемника еще несколько лет.
Теперь митинги начнут спадать. Забесплатно мерзнуть дураков нет.
Кому он в последнее время помог?
Батька не дурак. Это он грамотно подходит к вопросу. С этой весёлой компанией как у нас, никто уже не хочет иметь дело даже в бывшем СССР, не говоря уже в мире.
Ты бы хоть как ни будь обозначил себя? А то камней ждёшь, а в кого кидать то?
Сам я не стану кидать в того с кем согласен.