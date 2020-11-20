Лукашенко не допустит приватизации крупных предприятий со стороны России

23:54 20.11.2020

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит приватизации крупных компаний со стороны России. Он не хочет, чтобы Белоруссия стала «чьим-то придатком». По его словам, Москва хотела купить «Гомсельмаш», МАЗ, МЗКТ и поучаствовать в «космическом производстве».

«Я не согласился даже с приватизацией с Россией. Почему? Потому что мы стали бы придатком "Ростсельмаша". А я этого не хотел. Они и сейчас это предлагают. А я знаю, какая будет отведена роль нашему предприятию. <...> Я не хочу, чтобы мы стали придатком кого-то. Вот и вся политика»,— цитирует Лукашенко «Коммерсант».

По словам президента, к нему ранее приходили с предложением сокращения рабочих с 8 тыс. до 2–3 тыс. «Вы даже не думайте, что я пойду на какую-то обвальную приватизацию. Платите деньги, а мы потом будем смотреть, что мы от этой приватизации получим. Если дадите деньги, мы создадим новую технику и на ваш рынок поставим»,— добавил президент.