Лукашенко не допустит приватизации крупных предприятий со стороны России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит приватизации крупных компаний со стороны России. Он не хочет, чтобы Белоруссия стала «чьим-то придатком». По его словам, Москва хотела купить «Гомсельмаш», МАЗ, МЗКТ и поучаствовать в «космическом производстве».

«Я не согласился даже с приватизацией с Россией. Почему? Потому что мы стали бы придатком "Ростсельмаша". А я этого не хотел. Они и сейчас это предлагают. А я знаю, какая будет отведена роль нашему предприятию. <...> Я не хочу, чтобы мы стали придатком кого-то. Вот и вся политика»,— цитирует Лукашенко «Коммерсант».

По словам президента, к нему ранее приходили с предложением сокращения рабочих с 8 тыс. до 2–3 тыс. «Вы даже не думайте, что я пойду на какую-то обвальную приватизацию. Платите деньги, а мы потом будем смотреть, что мы от этой приватизации получим. Если дадите деньги, мы создадим новую технику и на ваш рынок поставим»,— добавил президент.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.11.2020, 05:33
    Гость: Питон

    Создание союзного государства Белоруссии и РФ тормозиться только по одной причине, что Батька не продается он выставлил в шею кремлевских ходаков предлагавшим ему деньги он не позволяет кремлевским ворам и олигархам захватить белорусские предприятия из-за этого он и впал в немилость и его хотят побыстрей скинуть как на западе так и в кремле. А Батька не уходит и держит круговую оборону сейчас по той причине, что Коля пока маловат и не потянет президентских обязанностей и должен подучиться поэтому Батька будет держать место для своего приемника еще несколько лет.

  2. 21.11.2020, 05:09
    Гость: Приватизация не вышла

    Теперь митинги начнут спадать. Забесплатно мерзнуть дураков нет.

  4. 21.11.2020, 05:03
    Гость: ABCD

    Батька не дурак. Это он грамотно подходит к вопросу. С этой весёлой компанией как у нас, никто уже не хочет иметь дело даже в бывшем СССР, не говоря уже в мире.

  5. 21.11.2020, 04:43
    Гость: Ссссс!!!!!!!!молодцу

    Ты бы хоть как ни будь обозначил себя? А то камней ждёшь, а в кого кидать то?
    Сам я не стану кидать в того с кем согласен.

Все комментарии (13)
Выбор читателей
Президентские выборы в США: вскрытие системы
«Ситуация безысходности и тупика»: звезды хотят «отомстить» за отмены концертов
«Ситуация безысходности и тупика»: звезды хотят «отомстить» за отмены концертов бойкотом «голубых огоньков»
Русский мир в Азербайджане и война в Нагорном Карабахе
© KM.RU, Алексей Белкин
Митинги отменят, подстрекателей уволят, иноагентов посадят
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Фото с сайта facebook.com
Санду выступила за полный вывод российских войск из Приднестровья
В Приморском крае введен режим ЧС из-за непогоды
Семья с ребенком
В России может появиться должность вице-премьера по демографии
Фото с сайта Pixabay.com
Павел Дуров назвал новый iPhone 12 «корявой железякой»
Минприроды
Замглавы Минприроды покинула свой пост
В Петербурге убили мужчину после просьбы надеть маску в маршрутке
Министерство экономического развития РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Минэк предложил выдавать иностранцам «золотые паспорта» за 10 млн руб.
© KM.RU, Михаил Попов
В отношении трех лжесвидетелей по делу Ефремова возбуждены уголовные дела