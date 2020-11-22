Турция вновь выразила желание стать частью Евросоюза

19:15 22.11.2020

Турция остается привержена своим стремлениям по евроинтеграции, несмотря на разногласия с Брюсселем. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, Турция стремится строить свое будущее с Европой и считает себя ее полноценной частью. Эрдоган призвал ЕС сдержать свои обещания — от полного членства до вопроса о беженцах — и не принуждать Анкару искать «альтернативные варианты».

«Мы всегда считали себя частью Европы и использовали наши предпочтения в пользу Европы, если они не заставляли нас искать другие альтернативы», — цитирует турецкого лидера Росбалт.

Как подчеркнул Эрдоган, только в этом случае между Анкарой и Брюсселем установится более тесное и более эффективное сотрудничество.