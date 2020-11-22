Турция вновь выразила желание стать частью Евросоюза
Турция остается привержена своим стремлениям по евроинтеграции, несмотря на разногласия с Брюсселем. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, Турция стремится строить свое будущее с Европой и считает себя ее полноценной частью. Эрдоган призвал ЕС сдержать свои обещания — от полного членства до вопроса о беженцах — и не принуждать Анкару искать «альтернативные варианты».
«Мы всегда считали себя частью Европы и использовали наши предпочтения в пользу Европы, если они не заставляли нас искать другие альтернативы», — цитирует турецкого лидера Росбалт.
Как подчеркнул Эрдоган, только в этом случае между Анкарой и Брюсселем установится более тесное и более эффективное сотрудничество.
Комментарии читателей Оставить комментарий
следующий день после вступления Турции в ЕС Греция из него выйдет.
Греки так "любят" турок, что, как говорит моя знакомая гречанка из Афин, всех их надо в море утопить.
Если Эрдоган проживёт ещё лет 50, он сможет провозгласить себя Пашой всея Европы и большинство будет за....
В принципе он прав, в Европе скоро будут мусульманское население большинством, поэтому он за один путь со своими братьями по вере.
членом еврейского союза, чем янычары и хохлы.
Ни кто балтуна Эрдогана в серьёз не воспринимает, у него что не утро, так новый вектор в политике,хотеть не вредно, такое желание у него-ПРОРЕЗАЛОСЬ перед грядущими на 10 декабря санкции Евросоза.